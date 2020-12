Politie wil van gevonden gereedschap af dat buitgemaakt werd bij inbraken

Onder de gestolen spullen zijn er veel gereedschapskisten (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De politie arresteerde op 28 november op een bedrijventerrein in Heinkenszand een man en een vrouw uit Schiedam. Onderzoek wees uit dat het tweetal gezocht werd voor een bedrijfsinbraak in Heiloo op 5 oktober en voor een inbraak in een bedrijfsauto in Leiden op 29 september.

Tijdens het politieonderzoek werd in een garagebox in Rotterdam een flinke hoeveelheid gereedschap gevonden en in beslag genomen. Daarnaast vond de politie een reeks afbeeldingen met spullen waarvan vermoed wordt dat het gestolen gereedschappen zijn, mogelijk ook uit Zeeland.

Vragen

Alle aangetroffen gereedschap is te zien op de website van de politie. Eigenaren kunnen zich melden via een tipformulier of bellen met het centrale nummer van de politie (0900-8844).