'Mobiele bereikbaarheid moet vastgelegd worden in een wet'

Wat de PvdA Zeeland betreft moet iedereen mobiel goed bereikbaar zijn (foto: Omroep Zeeland)

"Het is onverteerbaar dat er dorpen zijn in Nederland waar je op straat geen 112 kunt bellen omdat er geen mobiel bereik is", aldus mede-indiener van het voorstel Barbara Oomen. Zij is kandidaat-Kamerlid voor de PvdA bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar.

Zij wijst daarbij op dorpen als Kats, Grijpskerke, Renesse, Schuddebeurs, Ouwerkerk en in Zeeuws-Vlaanderen. Daar zien providers volgens Oomen een zendmast niet als rendabel. "Terwijl het moet gaan om de mensen, en niet om de markt", zegt ze

Het voorstel gaat ook over bredere bereikbaarheid, zoals via internet en met het openbaar vervoer. Maar ook over voorzieningen als dorpshuizen, speeltuinen, scholen, winkels, artsen, apotheken en sportplaatsen. Dergelijke voorzieningen zijn in Zeeland de laatste jaren op veel plaatsen verdwenen door bezuinigingen op deze voorzieningen, benadrukt Oomen.

Onderzoek naar financiën

De inspiratie voor het voorstel is een Beierse wet, die gelijkwaardige levenscondities regelt en gaat over ruimtelijke rechtvaardigheid. Om dat te bereiken is het volgens Oomen ook zaak om onderzoek te doen naar de financiële positie van Zeeland. "Zeeland is een van de armste provincies van Nederland, en dit is zichtbaar in de bezuinigingen op voorzieningen."

In het onderzoek kan wat de PvdA betreft ook het deels overnemen van de kosten van de kerncentrale door het Rijk meegenomen worden en de oprichting van een landelijk saneringsfonds om een tweede Thermphos te voorkomen. "Ook dat is goed voor de financiën van Zeeland", aldus Oomen.

In januari stemt het PvdA congres over de voorstellen.

Lees ook: