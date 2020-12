Beveiligingsbedrijf verwacht drukkere jaarwisseling: 'We hebben een extra ploeg klaarstaan'

"We verwachten een meer onrustige jaarwisseling dan andere jaren", zegt Jordy van Keeken, teamleider surveillance bij Elie Beveiliging. "Wij worden ook geconfronteerd met het handhaven van het vuurwerkverbod als feestvierders op de industrieterreinen komen die wij beveiligen. De kans bestaat dat ze stille plekken gaan opzoeken en dan kan het zijn dat wij ze tegenkomen."

Daarom zijn er voor de jaarwisseling extra mensen opgeroepen. "We hebben naast de gewone bezetting, nog een extra ploeg mensen klaarstaan", zegt Van Keeken. "Die kunnen we zo oproepen als we ze nodig hebben. En we rijden nu al met dubbel zoveel wagens om overal te surveilleren."

Meer werk

Want door corona is er extra werk voor de beveiligers. "Denk maar eens aan het handhaven van de huisregels bij bedrijven bijvoorbeeld, daar schakelen ze beveiligers voor in", zegt Jordy. "En er liggen nu veel bedrijven stil. Daarom doen we extra surveillances. Het is de komende weken stil op de industrieterreinen dus die houden we extra in de gaten."