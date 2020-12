Van schoonheidsspecialiste tot kaarsenmaker: 'Het maken van kaarsen was het lichtpuntje in donkere dagen'

Ze komt oorspronkelijk uit 's-Heerenhoek, maar verhuisde naar Krimpen aan de IJssel. Bijna twintig jaar geleden kwam Marie-Cristien van der Moere weer terug naar Zeeland, naar Sint-Annaland. In Krimpen aan de IJssel had ze een eigen schoonheidssalon maar ze had geen zin om in Zeeland opnieuw een salon te beginnen. Tijdens een weekendje weg met haar man viel alles op z'n plek.

Kaarsrecht is de kunst

Ze gingen naar het kleinste hotel ter wereld in Groningen en daarnaast zat een kaarsenmakerij. Ze leerde daar een kaars maken en toen was ze verkocht. Ze zocht een leermeester en ging er in de leer. "Vijf jaar lang ging ik met mijn kaarsen de auto in om ze door hem te laten beoordelen en te leren van mijn fouten. Want de kunst is echt om ze kaarsrecht te maken", zegt ze.

Marie-Cristien maakt kaarsen op verschillende manieren. Sommige worden in een mal gemaakt door er kaarsvet in te gieten, maar haar favoriete kaarsen worden op ambachtelijke wijze gemaakt: getrokken vanaf de lont. Dat betekent dat ze alle kaarsen in kaarsvet dipt en zo elke kaars laagje voor laagje opbouwt.

De molen waaraan Marie-Cristien haar kaarsen maakt (foto: Omroep Zeeland)

Voor dat proces heeft ze een soort molen laten bouwen, want een rek kaarsen met de hand dippen is zonder hulp erg zwaar. Aan de molen hangen acht rekken met daaraan lonten. Elke minuut dipt ze een rek met lonten in het vet en zo bouwt ze de kaars op. Een tijdrovende klus, maar één waar Marie-Cristien veel voldoening uit haalt.

Dochter werd ernstig ziek

Ze stortte zich full-time op het maken van kaarsen, tot haar dochter Marleen ernstig ziek werd. Marleen heeft de ziekte van Lyme, had buikpijnaanvallen en helse hoofdpijnen waarna ze vaak in een coma van enkele uren viel. Tijdens die zwarte periode van haar leven boden de kaarsen Marie-Cristien troost. "Ik kon niet naast haar zitten wachten of in huis rommelen. Ik was machteloos en kon hier mijn verdriet kwijt en kwam weer even tot rust", vertelt ze.

Behandeling slaat aan

Ondertussen gaat het na verschillende behandelingen in Duitsland veel beter met Marleen. De coma's zijn verleden tijd en de verlammingsverschijnselen die ze had zijn ook verdwenen. Ze ging de kliniek in een rolstoel in en kwam er lopend weer uit.

Nu thuis de rust is teruggekeerd kan Marie-Cristien zich weer volledig richten op haar passie. Ze maakt kaarsen voor winkels in de omgeving, goede doelen en op bestelling. "Het is zo mooi dat je iets ziet ontstaan. Van een plak kaarsvet dat ik smelt, zoiets moois maken. En als ik zelf een kaars aansteek geniet ik er opnieuw van."

