Kerstdiner met coronaregels: 'Flexibel zijn en respect hebben voor een ander'

Een mooi gedekte tafel doet al veel voor de gezelligheid (foto: ANP)

"Dit jaar mag je je plebsbestek gewoon meenemen naar het kerstdiner", zegt Van Leggelo. En daarmee doelt ze onder meer op de smartphones, tablets en andere digitale apparaten. Het maakt duidelijk dat we dit jaar door alle coronamaatregelen een andere kerst vieren dan anders. En dat heeft volgens Van Leggelo ook zijn weerslag op het kerstdiner.

'Maak er een gezellig feest van'

Natuurlijk zijn er regels die altijd gelden. "De belangrijkste regel is dat je er een gezellig feest van moet maken, zonder discussies en zonder botsingen. Daar heb je regeltjes voor nodig, net als in het verkeer." Maar naast die gebruikelijke regeltjes zijn er nu ook de coronaregels. "De vrijheid om te vieren zoals we dat zelf willen is ons afgenomen. Dat is moeilijk. We moeten flexibel zijn en respect hebben voor een ander."

Voor het kerstdiner geldt dan een tafelschikking maken die rekening houdt met de 1,5 meter afstand en die het mogelijk maakt om ook digitaal contact te hebben met mensen elders. "Zorg dan dat je een beeldscherm op ooghoogte hebt. En zet geen waanzinnig grote vaas op tafel. Je moet elkaar wel kunnen zien", aldus Van Leggelo.

(foto: ANP)

Ook iets om bij stilt te staan volgens haar: Zorg voor kleine schaaltjes, zodat niet iedereen uit dezelfde schaal hoeft te eten. En spreek af wie het meest gaat lopen tijdens het diner. Of probeer het wellicht eens met kleine tafeltjes her en der in de woonkamer. Muziek is leuk, maar omdat we verder uit elkaar zitten is het wel zaak om die niet te hard te zetten. "En met een mooie aankleding, een gezellige kerstboom en een mooi gedekte tafel, maak je er dan toch iets moois van", weet Van Leggelo zeker.

Kledingadvies

Vaste regels voor de kleding met kerst zijn er volgens Van Eggelo eigenlijk niet. "Maar het zijn feestdagen, dus kleed je wel gezellig." Maar of dat een kerstrui is of chic, maakt volgens haar niet zo heel veel uit. "Als je het maar communiceert met elkaar en afspreekt."

En, heel belangrijk volgens Van Eggelo. Je mag er best een vrolijke noot aan geven. Dus zet maar gerust naast de fles wijn en fles water een fles handgel op tafel. Daar zal dit jaar geen etiquette-expert iets van zeggen.

Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo over het kerstdiner in De Zeeuwse Kamer