Kerstboom mysterie ontrafeld: Zorgmedewerkers klimmen met touwen op kunstwerk

Een onbekend telefoonnummer stuurde de redactie een video toe met beelden waarop te zien is hoe een in zwart geklede persoon het kunstwerk op klimt met een touw. De video eindigt met een warme nieuwjaarswens: "Aan het einde van de tunnel is er licht. Op naar een mooier 2021."

Een kleine geste

Na onbeantwoorde belletjes, kregen we dan toch wat extra informatie. "Het was een kleine geste naar iedereen in deze roerige tijd." De tipgever bevestigt dat de kerstboom is neergezet door een aantal mensen die in de zorg werken.

De kerstboom werd vorige week dinsdag rond 22:00 op het kunstwerk geplaatst en staat er een week later nog steeds. Intussen is de club ook een keer teruggekeerd naar het kunstwerk om de kerstboom recht te zetten, nadat 'ie door de wind scheef was gaan hangen.

Positieve reacties

De actie bracht in ieder geval veel los in Zeeland. Op Facebook reageerden honderden mensen, waarvan de meesten het een ontzettend leuke actie vonden. Wat hen betreft: missie geslaagd.

