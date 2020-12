Corona in Zeeland: 164 nieuwe positieve tests, één overlijden

(foto: Omroep Zeeland)

Net als voorgaande dagen, is de gemeente Terneuzen het zwaarst getroffen. Dit keer werden er 25 besmettingen geregistreerd. Dat is net iets meer dan in Middelburg waar 23 personen positief testten op het virus, gevolgd door Veere (19), Reimerswaal (17) en Vlissingen (14). De afgelopen 24 uur hoefden er geen coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Per gemeente

Gemeente do 17 dec vr 18 dec za 19 dec zo 20 dec ma 21 dec di 22 dec Borsele 22 14 19 6 19 11 Goes 7 15 12 6 10 10 Hulst 4 15 18 11 3 4 Kapelle 13 12 10 6 10 11 Middelburg 26 28 18 7 18 23 Noord-Beveland 1 1 0 1 2 1 Reimerswaal 14 19 24 9 15 17 Schouwen-Duiveland 15 12 9 6 15 7 Sluis 26 12 27 13 21 11 Terneuzen 31 62 38 28 44 25 Tholen 10 8 18 10 18 11 Veere 18 10 17 7 20 19 Vlissingen 12 18 24 8 20 14 totaal Zeeland 199 226 234 118 215 164

De dagelijkse besmettingsaantallen kunnen soms fluctueren doordat zowel het aantal afgenomen tests als de registratie daarvan door het RIVM van dag tot dag kan verschillen. Daarom berekent Omroep Zeeland ook dagelijks de 'voortschrijdende week' in onze provincie.

Onderliggende trend

Per dag en per regio wordt de optelsom van de laatste zeven dagen gemaakt. Je ziet dan duidelijker de onderliggende trend, omdat je hiermee voorkomt dat je naar incidentele pieken en dalen kijkt. De algemene trend is Zeeland is nu een gestage toename van het aantal besmettingen in alle regio's.

Vorige week bleek al dat Zeeland het risiconiveau 'zeer ernstig' heeft. Inmiddels is het risiconiveau van Zeeland ook officieel bijgesteld op het coronadashboard van de Rijksoverheid naar dat hoogste niveau.