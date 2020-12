'Nemen of geven' uit de kast van Willy

Van Drongelen is dit initiatief drie jaar geleden gestart met haar man. Het begon met een klein kastje, maar deze puilde al snel uit. Nu staan er twee grote kasten, een koelkast en een kraampje met groenten. Dit jaar heeft Van Drongelen een oproep geplaatst met de vraag of mensen hun kerstpakket bij hen wilden afgeven.

Kast goed gevuld

Deze spullen verdelen zij in kerstpakketten voor de mensen die gebruik maken van de kast. "Er is ontzettend veel eten gebracht, dus de kasten zijn goed gevuld", vertelt Van Drongelen. Ze benadrukt wel dat het ook fijn is als de kast in de andere maanden ook goed gevuld is, zodat de mensen die gebruikmaken van de kast altijd voldoende te eten hebben.

Van Drongelen geeft de kerstpakketten aan de mensen die vaak bij de kast eten halen. "Vorig jaar konden mensen zich inschrijven, maar toen hadden we heel veel aanmeldingen. Dit jaar kiezen wij zelf wie wij een kerstpakket geven." Zij geeft de kerstpakketten mee wanneer mensen eten komen halen. "Als er buurtbewoners zijn die niet langs kunnen komen, dan brengen wij hem langs", aldus van Drongelen.

Het etenswaar in de kast is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben. "Er zijn veel mensen die arm zijn, maar bijvoorbeeld geen recht hebben op de voedselbank. Die kunnen dan hier terecht", vertelt Van Drongelen. Ze ziet dat er steeds meer mensen gebruik maken van de kast sinds corona. "Ik vind het diep triest dat dit nodig is. Dat er zoveel mensen in armoede leven", aldus Van Drongelen. Maar ze is blij om hen op deze manier te helpen. Ze ziet ook dat er in de coronaperiode meer buurtbewoners eten afgeven bij de kast.