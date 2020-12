Petitie: geweld tegen politie moet harder worden gestraft

Agenten vaan Politieteam Oosterscheldebekken posten hun dagelijkse berichten op sociale media (foto: Omroep Zeeland)

Collega's die ernstig gewond raken, psychische problemen, tot collega's die angst hebben en niet meer kunnen meer werken. Voor Peter van Zalen is de maat vol. Daarom startte de agent een petitie voor de invoer van minimumstraffen bij geweldszaken. "Als je dan alsnog de keus maakt om geweld te gebruiken, dan ben je een drempel overgegaan en ga je maar gewoon vier weken in hechtenis."

Respect is verdwenen

"Natuurlijk moet je als agent tegen een stootje kunnen, maar die grenzen worden steeds meer overschreden. Het lijkt alsof er geen stop op zit", stelt de wijkagent. Je komt er als dader nog steeds te makkelijk mee weg. De huidige wetgeving is blijkbaar niet voldoende om geweld te minderen of te stoppen. Het respect is verdwenen."

Hij kwam er gewoon mee weg. Hij kreeg geen geldboete, niks." Peter van Zalen, politieagent haventeam Vlissingen

Zelf heeft Van Zalen ook verschillende keren te maken gehad met geweldsincidenten. "Een man heeft een keer bijna mijn oog eruit geslagen met een traphekje. Mijn collega had dat hekje per ongeluk van de trap af geschopt. Toen werd die man zo boos dat hij het hekje in mijn gezicht plantte. Ik had het geluk dat ik nog net iets opzij kon draaien, daardoor raakte hij me net onder m'n oog. Vervolgens kregen we hem onder controle, trok 'ie ineens een mes. Dat mes konden we net op tijd uit zijn handen schoppen."

Elke dag pijn

Volgens Van Zalen kreeg de dader een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd. "Hij kwam er gewoon mee weg. Hij kreeg geen geldboete, niks." Wat Van Zalen nog het meest raakt zijn de verhalen van collega's die ernstig gewond zijn geraakt door geweld. "Sommigen zijn zo erg gewond geraakt dat ze niet door kunnen gaan met hun werk. Die zitten thuis. Die collega's hebben elke dag pijn, terwijl de dader gewoon weer lekker verder gaat met zijn leven. Ik heb ook een collega die niet meer de straat op wil, omdat hij al eens is neergestoken."

Een dader kan lekker door gaan met zijn leven, terwijl een slachtoffer er soms maanden of zelfs jaren later last van heeft." Peter van Zalen, politieagent haventeam Vlissingen

In de Tweede Kamer ligt op dit moment een wetsvoorstel voor de uitbreiding van het taakstrafverbod, ingediend door minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). "De politievakbonden en de korpsleiding willen dat rechters na een geweldsdelict geen geldboetes en taakstraffen meer opleggen. Ze willen dat een dader verplicht de cel in gaat."

Jaren later nog last van klachten

"Wij vrezen er voor dat dit wetsvoorstel uiteindelijk leidt tot maar één dag celstraf, omdat rechters teveel rekening willen houden met de daderomstandigheden", aldus Van Zalen. "Niet verstandig vinden wij, want een dader kan lekker door gaan met zijn leven, terwijl een slachtoffer er soms maanden of zelfs jaren later last van heeft. Psychische klachten hebben heel veel impact."