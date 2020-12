Voor Adrienne wordt kerst vooral afkoelen in het zwembad: 'Het wordt hier 42 graden'

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Wel heeft de uit Kortgene afkomstige Verburg een kerstboom in haar huis opgezet en zitten de voorbereidingen voor het kerstdiner er grotendeels op. Er staat vooral veel kreeft op het menu, want die zijn op dit moment spotgoedkoop in Australië.

Andere jaren gingen de Australische kreeften vooral naar China, waar ze voor hoge prijzen worden verkocht. Door een handelsconflict tussen beide landen blijven ze in eigen land, waardoor ze nu goedkoop op de markt liggen.

Adrienne en haar 40 kreeften

"We hebben er afgelopen weekend in Perth maar direct veertig gekocht", vertelt Verburg bij het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "Ze zijn niet allemaal voor ons hoor, want een deel gaat ook naar familie."

Komende kerstdagen komen er vrienden bij haar langs. Alleen zullen ze niet, zoals hier, binnen zitten. "Wij gaan lekker bbq'en, want ja, het is zomer natuurlijk."

Adrienne Verburg vertelt haar verhaal bij Zeeland Komt Thuis

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.