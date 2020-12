Sluiting van vier drugspanden in gemeente Sluis

(foto: Politie)

De sluiting past in het strenge drugsbeleid dat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken. Burgemeesters kunnen door de Wet Damocles zonder waarschuwing of strafrechtelijk proces panden voor drie of zes maanden sluiten.

Het gaat om woningen in de Mr. J.E. Risseeuwstraat en de Expeditieweg in Oostburg, Zuiderbruggeweg in Sluis en de Sint Pietersdijk in Sint Kruis. In de panden werden verschillende hoeveelheden soft- en harddrugs gevonden. Ook is er materiaal gevonden die nodig zijn voor een hennepplantage, of drugslab.

Oostburg

Begin oktober vond de politie bijvoorbeeld anderhalve kilo hennep en bijna tweehonderd gram cocaïne in de Expeditieweg in Oostburg. Een 29-jarige man uit Oostburg is in deze zaak aangehouden op verdenking van het handelen en het bezitten van verdovende middelen.

