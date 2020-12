Zorgautoriteit beticht Emergis van profiteren machtspositie

(foto: Omroep Zeeland)

De NZa startte twee jaar geleden een onderzoek naar Emergis omdat de zorgautoriteit vermoedde dat Emergis misbruik maakte haar monopolie. Daaruit blijkt dat de zorginstelling zorgverzekeraars meerdere keren onder druk heeft gezet. Bijvoorbeeld door een patiëntenstop in te voeren en 'onbillijke' contractvoorwaarden op te leggen aan zorgverzekeraars.

Daarom legt de NZa Emergis twee verplichtingen op. De gezondheidsinstelling moet in een plan van aanpak aangeven hoe ze de komende drie jaar de 'doelmatigheid van de zorg' gaat verbeteren. Daarnaast moet Emergis redelijke contractafspraken met zorgverzekeraars die vergelijkbaar zijn met de afspraken van andere gezondheidsinstellingen.

Emergis bezorgd over besluit NZa

Emergis laat weten zich niet te herkennen in de conclusie van het onderzoek van de NVa en stapt naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven om die te vragen het besluit te verwerpen. De instelling zegt dat de gebruikte cijfers uit 2014 tot 2017 achterhaald zijn. Daarnaast is Emergis bezorgd over het besluit om de instelling verplichtingen op te leggen.

De organisatie denkt dat die een negatieve impact hebben op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Volgens Emergis is het niet te doen om in drie maanden tijd een plan van aanpak op te leveren wat is voorgelegd aan vier zorgverzekeraars.

Te weinig rekening met dunbevolkte en uitgestrekte provincie

Daarnaast vindt Emergis dat landelijke afspraken met zorgverzekeraars geen rekening houden met de specifieke kenmerken van Zeeland. "We betreuren zeer en begrijpen niet dat de NZa in haar onderzoek en conclusies voorbij gaat aan de specifieke situatie in Zeeland; een dunbevolkte en uitgestrekte provincie", zegt Gerco Blok van de raad van bestuur van Emergis.

Emergis zegt bang te zijn 'de komende drie jaar gedwongen te worden tot verregaande bezuinigingen.' "Het is niet uit te sluiten dat Emergis dan zorg zal moeten afstoten, waardoor inwoners van Zeeland voor deze zorg aangewezen zullen zijn op grote aanbieders van buiten Zeeland."