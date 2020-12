Goedemorgen! Kerstboom, explosie en Australië

De kerstboom op het kunstwerk bij de Sluiskiltunnel (foto: Omroep Zeeland)

Het hield een hoop mensen bezig de afgelopen week: de kerstboom die op het elf meter hoge kunstwerk bij de Sluiskiltunnel staat. Tot de redactie een video toegestuurd kreeg. Een onbekend telefoonnummer stuurde de redactie een video toe met beelden waarop te zien is hoe een in zwart geklede persoon het kunstwerk op klimt met een touw. De video eindigt met een warme nieuwjaarswens: "Aan het einde van de tunnel is er licht. Op naar een mooier 2021."

Brandweer Zierikzee rukte uit voor autobrand (foto: ANP)

Door een explosie in een schuur in Terneuzen, is vanmorgen een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer heeft rook ingeademd en is door ambulancepersoneel behandeld. Omwonenden werden door de politie voor de zekerheid uit hun woning gehaald.

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Voor Adrienne Verburg in West-Australië worden de kerstdagen totaal anders gevierd dan hier in het koude Zeeuwse land. Er wordt namelijk de komende dagen een temperatuur verwacht van boven de 40 graden. "We zetten het zwembad maar in de tuin en gaan daar afkoelen."

De branding bij Zoutelande (foto: Monique Ardon)

Weer

Het is een bewolkte dag met flinke perioden met regen of motregen,

vooral vanmiddag kan het enige tijd goed door regenen. En het is zacht

met de hele dag temperaturen van 11 tot 13 graden. De wind is meest

matig uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 4.