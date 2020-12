Tank Westkapelle is terug, maar wel een ludieke miniversie

De minitank op de dijk in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het tankje is geplaatst door een groep die het nu nogal kaal vond op de dijk. Ze willen anoniem blijven, omdat er volgens hen 'niks leukers is, dan dat over je wordt geluld'. Het levert in ieder geval lachende gezichten op bij passanten.

Grote broer

De historische Shermantank op de Westkappelse Zeedijk is begin december opgehaald voor groot onderhoud. Met een grote kraan werd het 25 ton wegende monument op een dieplader getild en naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp gebracht. De hoop is dat de tank voor 1 november 2021 wordt teruggeplaatst op de Zeedijk bij Westkapelle.

Of de minitank tot die tijd op de plek van zijn grote broertje blijft staan is afwachten. Het kleine broertje is namelijk zo mee te nemen. Het tankje staat op een laag zand met twee poppetjes erbovenop.