Personeel Intervence uit zorgen in brief: 'Bestuurders hebben vooral via media gecommuniceerd'

In de brief verklaren de medewerkers dat positieve veranderingen in de afgelopen jaren zijn onderbelicht. Ook herkennen ze zich niet in de 'slechte bedrijfscultuur en het hoge ziekteverzuim onder personeel'. Veel van deze problemen zijn volgens hen namelijk stevig aangepakt tijdens een reorganisatie de laatste jaren.

Ze geven toe dat er in 2019 problemen waren, maar dat speelde volgens hen bij alle jeugdbeschermingsorganisaties. Ook zint het ze niet dat de bestuurders vooral via de media hebben gecommuniceerd.

'Gekwalificeerd personeel verlaat de sector'

Volgens gezinsmanager Dorien de Witte is er met de bedrijfscultuur niks mis. "We doen goed ons werk en leveren goede zorg aan deze kwetsbare kinderen."

Volgens De Witte zijn veel collega's door de onzekere toekomst druk aan het solliciteren, vooral buiten de instanties waar ze eventueel terecht kunnen na het opheffen van Intervence. De angst is nu dat gekwalificeerd personeel de sector verlaat. Dat is zonde volgens haar omdat er al zo weinig goed personeel is in de jeugdzorg.

