Burgemeesters steken Zeeuwen hart onder de riem in gezamenlijke eindejaarswens

Hieronder de brief die deze week in de Zeeuwse huis-aan-huisbladen staat:

Beste inwoners,

2020 is het jaar waarin ons dagelijkse leven sterk beïnvloed werd door corona. Velen waren ziek of verloren een dierbare. Anderen moeten in hun werk het uiterste geven. Ondernemers en werknemers worden hard geraakt en hebben een onzekere toekomst. En zoveel mensen missen persoonlijk contact en het dichtbij elkaar zijn. Zeker in deze tijd.

Samen

We zien in Zeeland veel saamhorigheid en initatieven om elkaar te steunen. Onze complimenten daarvoor! Samen moeten we deze moeilijke tijd doorstaan. Laten we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen goed opvolgen. We hebben afgelopen jaar laten zien dat we het samen kunnen. Ook al is bijvoorbeeld thuiswerken erg lastig, we moeten nu doorzetten. We mogen het virus geen kans geven.

Opnieuw aanpassen

Ook kerst en oud en nieuw zijn dit jaar anders dan anders. We vieren de feestdagen klein. Veel kleiner dan we zouden willen. Terwijl we juist in deze periode met onze hele familie of vriendengroep bij elkaar willen zijn. We moeten ons opnieuw aanpassen.

Perspectief

Gelukkig is er perspectief. Aan de tijd dat we afstand van elkaar moeten houden, komt hopelijk in de loop van volgend jaar een einde. We krijgen dan wellicht langzaamaan ons oude leven weer terug. Waarbij we vrij kunnen ondernemen en vooral veel dichter bij elkaar kunnen zijn. Laten we ons vasthouden aan die vooruitblik en nu doorzetten.

Druk op de zorg terugdringen

We doen het voor elkaar. Want de druk op de zorg is gigantisch. Om die druk terug te dringen, zullen we ons allemaal aan de strengere regels en het vuurwerkverbod moeten houden. Want de zorg moet voor iedereen beschikbaar blijven.

Blijf omkijken naar elkaar

Bedankt voor jullie inzet tot nu toe, houd vol en blijf omkijken naar elkaar. Zoek zoveel mogelijk digitaal contact. Help en steun anderen die alleen zijn.

Wij wensen u en uw dierbaren, ondanks alles, fijne feestdagen, een goed uiteinde en het allerbeste voor het jaar 2021!

Burgemeesters van Zeeland

Gerben Dijksterhuis (Borsele), Margot Mulder (Goes), Jan-Frans Mulder (Hulst), Fons Naterop (Kapelle), Harald Bergmann (Middelburg), Lous Meeuwisse (Nood-Beveland), José van Egmond (Reimerswaal), Jack van der Hoek (Schouwen-Duiveland), Marga Vermue (Sluis), Jan Lonink (Terneuzen), Marleen Sijbers (Tholen), Rob van der Zwaag (Veere) en Bas van den Tillaar (Vlissingen)