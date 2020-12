Helft Zeeuwse gemeentes krijgt statushouders dit jaar niet gehuisvest

Volgens wethouder Jean-Paul Hageman, van de gemeente Hulst, is het probleem deels te wijten aan de communicatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). "Wij zouden bijvoorbeeld in maart statushouders gekoppeld krijgen, maar dat gebeurde pas in juni."

Omdat maart was toegezegd huurde de gemeente alvast een woning. "Dan heb je een probleem want mensen die hier al langere tijd op een woning zitten te wachten zien die woning leegstaan. Dat moet je dan uitgelegd krijgen."

Maar dat is niet het enige. Volgens Hageman moet er ook beter gekeken worden waar iemand geplaatst wordt. "Wij kregen een gezin met een doofstom kindje. Dat meisje moest naar een doveninstituut in Sint-Michielsgestel. Dat betekent voor de gemeente enorme taxikosten. Je vraagt je dan af of het niet mogelijk is om zo'n familie dichterbij te huisvesten."

Overzicht van de huisvesting van statushouders in Zeeland voor 2020 per december: Noord-Beveland: geen achterstand

Reimerswaal: verwachte achterstand 4 personen

Kapelle: verwachte achterstand 2 personen

Borsele: verwachte achterstand 1 persoon

Vlissingen: geen achterstand

Terneuzen: geen achterstand

Veere: verwachte achterstand 7 personen

Tholen: geen achterstand

Hulst: verwachte achterstand 8 personen

Schouwen-Duiveland: verwachte achterstand 11 personen

Kapelle: verwachte achterstand 3 personen

Goes: geen achterstand

Sluis: verwacht geen achterstand

Middelburg: niet doorgegeven In totaal moesten de Zeeuwse gemeentes in 2020 woonruimte zoeken voor 269 statushouders. Dit is een opdracht van het Rijk. Landelijk gaat het om zo'n 12.000 statushouders.

Overigens heeft Hageman de problematiek teruggekoppeld aan het COA. Die hebben de wethouder laten weten om gemeentes nog meer aan de voorkant te betrekken om dit soort situaties te voorkomen. Ondertussen hebben de Zeeuwse gemeentes ook de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk plan van aanpak.

Dat wordt in het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd. De aanpak moet ervoor zorgen dat alle statushouders gehuisvest kunnen worden. Naar verwachting moeten er volgend jaar 440 nieuwe statushouders geplaatst worden in Zeeland.