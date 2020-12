Zeeuwse coronacijfers weer boven 200

Zeeuwse besmettingen opnieuw boven de 200 (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om 223 geregistreerde besmettingen. Er werden in het laatst gemeten etmaal geen overlijdens of ziekenhuisopnames gemeld. De tellingen door het RIVM zijn gedaan tussen 10.00 uur gisteren en 10.00 uur vanmorgen.

Terneuzen en Middelburg vormen nu de kopgroep in Zeeland, met Reimerswaal op de derde plaats.

Per gemeente

Gemeente za 19 dec zo 20 dec ma 21 dec di 22 dec wo 23 dec Borsele 19 6 19 11 13 Goes 12 6 10 10 12 Hulst 18 11 3 4 11 Kapelle 10 6 10 11 18 Middelburg 18 7 18 23 31 Noord-Beveland 0 1 2 1 0 Reimerswaal 24 9 15 17 24 Schouwen-Duiveland 9 6 15 7 22 Sluis 27 13 21 11 14 Terneuzen 38 28 44 25 34 Tholen 18 10 18 11 17 Veere 17 7 20 19 10 Vlissingen 24 8 20 14 17 totaal Zeeland 234 118 215 164 223

Het aantal coronatests in Zeeland is in vijf weken tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Zeeland. In de laatste week (14 t/m 21 december) werden 9.453 mensen getest. Dat zijn er bijna 1.700 meer dan de week ervoor.

De dagelijkse besmettingsaantallen kunnen soms fluctueren doordat zowel het aantal afgenomen test als de registratie daarvan door het RIVM van dag tot dag kunnen verschillen. Daarom berekent Omroep Zeeland ook dagelijks de 'voortschrijdende week' in onze provincie.

Onderliggende trend

Per dag en per regio wordt de optelsom van de laatste zeven dagen gemaakt. Je ziet dan duidelijker de onderliggende trend, omdat je hiermee voorkomt dat je naar incidentele pieken en dalen kijkt. De algemene trend is Zeeland is een gestage toename van het aantal besmettingen in alle regio's.