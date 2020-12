Kerken omarmen digitale revolutie, eerder waren ze nog bang voor leegloop door reli-tv

Livestreams Kerken (foto: Omroep Zeeland)

Volgens predikant Arie van der Maas uit Wemeldinge kwamen er in zijn kerk normaal nog maar honderd bezoekers naar de zondagsdienst. Nu kijken er wekelijks tegen de 400 mensen mee. "Mensen kunnen nu anoniem plaatsnemen in de kerk, want de drempel is natuurlijk veel lager", aldus Van der Maas.

'Geen weg terug'

Jarenlang zag hij het verzet binnen het bestuur van kerken. Steeds minder kerkgangers namen moeite om een dienst bij te wonen en het idee leefde dat door de live-uitzendingen dat aantal alleen maar zou afnemen. Nu het tegendeel waar is, weet Arie van der Maas ook zeker dat er geen weg terug is na corona.

Wie door de ontwikkelingen flink wat voorspoed beleeft is Relisound uit Goes. Dat begon tien jaar geleden met de eerste aansluiting in de Rooms Katholieke Kerk in 's-Heerenhoek. Het bedrijf kreeg in de jaren daarna steeds meer klanten voor de tv-uitzendingen. Maar toen kerken dicht gingen in maart werd het echt een gekkenhuis.

Nog veel aanvragen

"De telefoon stond roodgloeiend en zelfs nu is het nog druk met het aansluiten van nieuwe apparatuur", zegt Ewout Suurmond van Relisound. "We hebben er het afgelopen jaar zeker 100 aangelegd en we moeten er nog wel 50 doen. En dan heb je ook de vraag van vernieuwing, want ook dat loopt door."

De ontwikkelingen gaan de laatste tijd dan ook hard. Er wordt ook meer gevraagd naar bijvoorbeeld ondertiteling en het inpassen van plaatjes. Kerken omarmen volgens Suurmond de nieuwe ontwikkelingen en dat zal in de toekomst ook niet meer veranderen.

Toch is dienst het fijnst

Toch ziet Arie van der Maas dat het een alternatief blijft. "Voor de echte kerkgangers is er niets fijner dan aanwezig zijn bij de dienst. Zeker nu de drukste en mooiste dagen van het kerkelijk jaar eraan komen. We willen toch bij elkaar zijn."

Het is voor de dominee ook even omschakelen. Liederen zijn vaak al van te voren opgenomen en de adrenaline van een volle kerk is er niet. Toch wil hij zeker het goede voorbeeld geven om de kerken leeg te houden tegen het coronavirus. Volgens Van der Maas is het jammer dat sommige kerken dan toch star zijn en volle kerken behouden. "De vrijheid van godsdienst in het geding zit, zeggen ze dan. Maar daar ben ik het niet mee eens."

