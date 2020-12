Vermeer in 's-Heer Arendskerke breidt uit: tientallen banen erbij

De uitbreiding is een belangrijk onderdeel van Vermeers strategie om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrisch aangedreven machines om de CO2-uitstoot te verminderen en flexibiliteit te vergroten.

De nieuwe machines werken efficiënter en daardoor is er minder brandstof nodig. Bij aansluiting op het elektriciteitsnet kan het systeem zonder fossiele brandstoffen werken.

Reden voor een feestje

Volgens Benny Melse, projectleider bij Vermeer, is de uitbreiding een reden voor een feestje. "Als dat nu zou kunnen, hadden we het zeker gevierd. Want we zijn hier ontzetten blij mee", zegt hij. "We hebben de technologie overgenomen van een Nederlands bedrijf en gaan de machines in onze productiehal bouwen."

De vestiging in 's-Heer Arendskerke produceert pas sinds drie jaar eigen machines. Daarvoor was het alleen een handelskantoor. "In de loop van de tijd zijn we van 30 naar zo'n 60 medewerkers gegaan en de verwachting is dat we gaan groeien naar zo'n 80 tot 100 mensen in dienst. We hebben straks vooral engineers nodig en mensen voor de productie."

Nieuwe medewerkers

Melse verwacht dat die nieuwe medewerkers wel te vinden zijn. "Ja, dat denk ik wel. Tot nu toe is dat ook gelukt en we werken ook nog samen met wervingsbureaus. Dus die nieuwe mensen gaan we wel vinden, denk ik."