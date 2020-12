GGD raakt zicht op coronavirus kwijt: 'Het is dweilen met de kraan open'

Een bezoeker van de coronatestlocatie van de GGD wordt getest op corona (foto: ANP)

Koppenaal hoopt dat de lockdown die premier Rutte op maandag 14 december heeft afgekondigd, effect heeft om zo weer grip te krijgen op het coronavirus. "Pas als de aantallen afnemen kun je echt weer wat betekenen als GGD. Nu is het dweilen met de kraan open."

De GGD-arts noemt het frustrerend dat het virus nog niet verdwenen is. "Je denkt: hoe makkelijk kan het zijn? Hou je een beetje gedeisd en ontmoet niet te veel mensen. Als iedereen drie weken thuis is, is het virus weg, gechargeerd gezegd", zegt Koppenaal.

Mensen die tijdens kerst klachten krijgen, kunnen ook op die dagen een test af laten nemen. Beide dagen zijn de teststraten in Vlissingen, Goes en Terneuzen open. De teststraat in Sint-Maartensdijk is alleen Tweede Kerstdag open. Hoe laat je in welke teststraat terechtkunt, zie je online bij het maken van een afspraak.

Met de kerstdagen in aantocht maakt Koppenaal zich zorgen dat de verspreiding van het coronavirus alleen nog groter wordt, ondanks de maatregelen. Ze vraagt zich daarom af of het verstandig is om verschillende mensen op verschillende dagen te zien. "Dat je thuis drie mensen uit mag nodigen, wil niet zeggen dat je dat ook moet doen. Ik zou zeggen: hou het bij je eigen gezin en verder niks."

Aantal ziekenhuisopnamen stijgt

Ze begrijpt dat dat een boodschap is die mensen misschien liever niet horen. "Ik snap het ook wel, het is een familiefeest, we hebben al minder aan dit soort activiteiten gehad en het is iets waar we naar uitkijken. En precies dan worden de maatregelen aangescherpt. Maar we zien ook het aantal ziekenhuisopnames en de opnames op de intensive care stijgen. Dat baart zorgen."

Hetty Koppenaal van de GGD (foto: Omroep Zeeland)

Uit cijfers van de GGD blijkt dat het vorige week nog nooit zo druk in de Zeeuwse teststraten is geweest. Een logische verklaring heeft Koppenaal daar niet voor. Mogelijk heeft het ermee te maken dat je ook een testafspraak mag maken als een contact positief getest is. Daarnaast zou het kunnen dat mensen zich willen testen vóór kerst. "Het is een combinatie van die factoren denk ik." Koppenaal benadrukt dat een negatieve test geen vrijbrief is om de regels aan je laars te lappen.

Koppenaal kan nog weinig zeggen over het uit Engeland overgewaaide gemuteerde coronavirus dat besmettelijker lijkt. Ze zegt dat het nog niet is aangetoond dat de gemuteerde coronavariant ook in Zeeland is.