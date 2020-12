Marie-Paule gaat tijdens de kerstdagen vroeg naar bed

Marie-Paule Herman aan de wijn in 'haar' restaurant in Hongkong (foto: Marie-Paule Herman)

"Ik geef eigenlijk niet zoveel om Kerst. Sinds heel veel jaren werk ik tijdens de kerst en dan vind ik het wel gezellig om uiteindelijk bij het dessert aan te schuiven, maar meestal ben ik gewoon aan het werk."

Geen versoepelingen

Marie-Paule hoopte nog even dat er in Hongkong versoepelingen werden afgekondigd in aanloop naar de feestdagen. Maar besloten is dat de huidige maatregelen tot 6 januari verlengd worden en dat betekent dat restaurants 's avonds niet open zijn.

Iedere dag spreken we in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis met een Zeeuw in het buitenland. Op woensdag bellen we met Marie-Paule Herman in Hongkong. Ze komt uit Axel, maar woont en werkt al ruim zeven jaar in de miljoenenstad Hongkong. Ze is sommelier bij een restaurantketen en onder meer verantwoordelijk voor de wijnprogramma's.

Toch beseft Marie-Paule dat het altijd erger kan, ook als ze naar de maatregelen in Nederland kijkt. "Bij jullie is echt alles gesloten, dat is helemaal balen." In Hongkong daalt het aantal positieve besmettingen nu juist iets, vertelt ze. "Vorige week hadden we honderd besmettingen per dag, nu zijn dat er ongeveer vijftig."

De Axelse hoeft 's avonds in ieder geval niet alleen te zijn. "Ik ben al door heel veel vrienden gebeld, die vroegen of ik langskwam. Ik zie morgenavond wel bij wie ik aanschuif."

Marie-Paule over de situatie in Hongkong

