Oudejaarsnacht kijken en luisteren naar onder meer Broederliefde

Het online event is een initiatief van de gemeente Goes en werd gisteravond opgenomen in The Boatshed in Goes vanwege de coronamaatregelen. Naast Goes doen ook de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Reimerswaal, en Vlissingen mee.

Soufyan Azzagari van de organisatie: "Ik denk dat de jongeren er massaal naar gaan kijken, want we bieden ze iets stevigs aan en ik denk dat we ze kunnen overtuigen met dit event om thuis te blijven en naar een goeie stream te kijken".