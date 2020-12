Achteraan in de rij aansluiten voor de laatste kerstinkopen

Het winkelend publiek reageert wisselend om de drukte. "Het is moeilijk om nog die anderhalve meter afstand te bewaren", zegt de een. De ander vertelt juist dat iedereen wel keurig anderhalve meter afstand houdt. "Het was druk, maar iedereen had een mondkapje op en hield genoeg afstand." De meesten kerstshoppers gingen nog snel even naar de supermarkt om verse producten te halen. "Sla kan ik geen week bewaren", zegt een vrouw.

Hoewel het niet de bedoeling is, waren er toch nog wat mensen die samen boodschappen gingen doen. "Zij heeft een boodschappenlijstje voor haar schoonzus van 94 en ik doe boodschappen voor onszelf", legt een man uit. Een moeder en dochter doen ook samen boodschappen. "Mijn moeder moet nog voor haarzelf boodschappen doen en ik moet nog snel even wat dingentjes halen voor Kerst halen", vertelt een jonge vrouw.

Buurtsuper

Bij de supermarkt in Kwadendamme stond ook een rij voor de kassa. "Het is vandaag druk", vertelt eigenaar Tom Verbeek. Er is wel voldoende ruimte in de buurtsuper om genoeg afstand te houden. "Dat vind ik zo fijn", vertelt een wat oudere dame. "In grote supermarkten is het zo druk, dan staan er zoveel rijen."

Kerstdrukte in de supermarkt.