Vrachtwagenchauffeur Dave opgelucht op de veerboot: 'Ik kan kerst thuis vieren'

Duim omhoog! Vrachtwagenchauffeur eet zijn kerstdiner thuis en niet in de cabine (foto: Dave de Jonge)

Van het ene op het andere moment kreeg De Jonge eerder deze week te horen dat de veerdiensten niemand meer meenamen. Net als vele andere vrachtwagenchauffeurs die in de rij stonden, werd De Jonge ongerust. "Je wil tijdens kerst bij je familie zijn, maar of dat lukt is nog maar de vraag", zei de chauffeur maandagavond. Door een mutatie van het coronavirus werd het Verenigd Koninkrijk dichtgegooid voor het vervoer van goederen.

Dave de Jonge op de veerboot (foto: Dave de Jonge)

Gisteravond werd het inreisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk opgeheven. Reizigers moeten wel een negatieve coronatests laten zien om tot Nederland toegelaten te worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven dat niet te doen.

De Jonge heeft de afgelopen dagen niet alleen maar in de file gestaan. "Ik heb nog wat extra veiligheidshaken aan de trailer laten zetten bij een lokale garage, maar was precies op tijd om de boot op te kunnen", zegt hij. De vrachtwagenchauffeur heeft dan ook geen lange rijen gezien in Newcastle. Dat is anders dan in Dover, waar vrachtwagens geparkeerd stonden op de snelweg richting de haven van Dover.

"Het is een hele opluchting dat ik op de boot zit", vertelt De Jonge in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Als de vaart volgens schema verloopt is hij morgenochtend half 9 in IJmuiden. Maar, dan is het nog geen Kerstmis. "Ik moet eerst nog lossen in Biddinghuizen", zegt hij. Maar daarna galmt vast Driving Home for Christmas van Chris Rea door de speakers van zijn truck.

De truck van Dave (met Zeeuwse vlag) op de veerboot (foto: Dave de Jonge)

Vrachtwagenchauffeur zit opgelucht op de veerboot naar Nederland