Zeeuwse creatievelingen zorgen voor digitaal kerstvermaak

Still uit de korte kerstfilm All Inclusive (foto: Aron Ludikhuijze)

In drie weken tijd maakte Aron Ludikhuijze samen met bevriende Utrechtse filmmaker Frank Wever een korte kerstfilm. Voor de 22-jarige filmmaker uit Middelburg is dat een traditie. Vijf à zes jaar geleden begon hij met het maken van kerstfilms omdat zijn ouders geen kerstkaarten meer wilden versturen. "Toen was het idee dat ik maar iets leuks zou gaan maken en dat hou ik er nu in als traditie, omdat ik het heel erg leuk vind om een warme familiefilm te maken om iedereen een goed jaar toe te wensen."

"Het is een soort kerstverhaal in een modern jasje", zegt Ludikhuijze. "Dat idee had ik drie weken geleden. Ik zat in de auto en ik had muziek op van Polar Express en ik zag allemaal vrachtwagens langsrijden. Toen dacht ik: hoe grappig zou het zijn als zo'n vrachtwagenchauffeur eigenlijk stiekem een hele vrachtwagen vol cadeautjes heeft en die bezorgt bij mensen."

Samen met vrienden

Samen met Wever werkte hij binnen anderhalf uur het hele concept uit. De acteurs in de film zijn allemaal bekenden van de twee filmproducenten: van een vriend van Franks vader tot een bijleskindje van Arons vriendin.

In anderhalve dag stond de film erop. "Het was een snelle, efficiënte productie die vooral ook leunde op vrienden en familie en mensen die het leuk vonden om mee te helpen." De film is sinds vandaag te zien op YouTube.

Saskia schrijft gratis kerstverhaal (foto: Instagram Saskia Maaskant)

Voor wie liever leest dan een film kijkt: schrijfster Saskia Maaskant uit Bruinisse schreef het kerstverhaal 'Een vinnige kerst', dat gratis te lezen is op haar blog. Ze vertelde vanmorgen over de totstandkoming van het verhaal in ons radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. En las een stukje voor:

Saskia Maaskant over gratis kerstverhaal

Anouschka Harms uit Terneuzen ging aan de slag voor de kleine kerstbewonderaars en toverde daarvoor haar hele woonkamer om tot sprookjesdecor. Harms schreef eerder een boekje met gedichten voor peuters en kleuters, genaamd Fantasiewolkjes.

Via een livestream zijn Gerrit van Loon uit Nieuwerkerk en Jim Stremme uit Scharendijke te volgen in hun 'Glaezen Hûûs'. De twee zitten opgesloten in café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee om geld in te zamelen voor gesloten horecazaken op Schouwen-Duiveland.

Kerstoptreden van leerlingenorkest

De leerlingen van orkest Koninklijke Harmonie Kunst en Eer Zierikzee baalden enorm toen ze te horen kregen dat hun kerstoptreden vanwege corona niet door kon gaan. Daarom hebben ze een video van dertig minuten opgenomen zodat al het repeteren niet voor niets is geweest.

Ook muzikant Jos Houtzager doet niet aan kerstkaarten, maar schreef in plaats daarvan het lied Geef niet op. "Voor mensen die het moeilijk hebben voor en na de donkere dagen met kerst in de lockdown", zegt Houtzager.