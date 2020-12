Gefeest werd er niet in het jubileumjaar van discotheek El Toro, wel gesport

Naast een groot feest voor iedereen die ooit bij El Toro heeft gewerkt, zou er op de Grote Markt in Goes ook een festival plaatsvinden. Van 't Kruys: "We zouden het festival samen organiseren met café Nationaal in Goes. Zij bestaan namelijk dit jaar 150 jaar en wilden dit ook groots vieren. Maar helaas, het gaat allemaal niet door."

Wel sporten

Van 't Kruys is overigens wel blij dat de dansvloer en de geluidsinstallatie, zolang het mocht, dagelijks werden gebruikt door Focus Fit uit Goes. De sportschool gebruikte de discotheek om spinninglessen in te geven. "Dat was fijn. Maar aan de andere kant hadden we natuurlijk veel liever elke week een feestje gehad met achthonderd bezoekers in plaats van twintig mensen die regelmatig komen sporten."

Zorgen over de toekomst

Eigenaar René Verhoef maakt zich, net zoals Van 't Kruys, ook enige zorgen over de toekomst. "Het is lastig om je hoofd boven water te houden wanneer je al negen maanden dicht bent en bijna geen inkomsten hebt. We krijgen wel wat steun van de overheid, maar dat is natuurlijk niet voldoende."

Ik ben geboren op de dag dat El Toro voor het eerst openging" René Verhoef, eigenaar

Naast het financiële aspect, vraagt Verhoef zich ook af of jongeren El Toro nog wel weten te vinden wanneer de discotheek weer open mag. "Kijk, ze kopen nu hun drank in de supermarkt en maken er thuis een feestje van. En dat is ook gezellig."

Twee jubilea

Verhoef vindt het ook jammer dat het jubileum dit jaar niet gevierd kon worden. "El Toro was van mijn ouders, dus ik ben hier opgegroeid. Op mijn veertiende werkte ik hier al. Het is echt een mijlpaal en bijzonder dat El Toro al bijna vijftig jaar deel uitmaakt van onze familie." Het is voor Verhoef extra zuur dat hij geen feestje kan geven. Hij is namelijk op dezelfde dag geboren waarop vijftig jaar geleden El Toro voor het eerst openging.

De eigenaar van El Toro (foto: El Toro)

Zowel Verhoef als Van 't Kruys zijn het er over eens dat El Toro een begrip is in Zeeland. "Ik weet niet wat het geheim van El Toro is, maar ik denk dat wij in de loop der jaren altijd hebben geprobeerd om vernieuwend te zijn. We draaien altijd de nieuwste muziek en gaan mee met bepaalde trends", aldus Verhoef.

'Een plek waar relaties ontstaan en worden beëndigd'

Ook de sociale factor speelt volgens Verhoef een grote rol. "Het is een plek waar jonge mensen elkaar ontmoeten, waar relaties ontstaan en worden beëindigd." Volgens Van 't Kruys is het vooral de intieme sfeer, gecombineerd met de muziek, de optredens en de party's, die ervoor zorgen dat veel mensen El Toro kennen.

Een optreden in El Toro (archieffoto) (foto: El Toro)

Rob Kluwen is eigenaar van sportschool Focus Fit in Goes. Sinds de eerste lockdown in maart moest hij stoppen met zijn groepslessen. "De ruimte waar de lessen worden gegeven is te klein om genoeg afstand te houden." In de zomer heeft hij buiten lesgegeven op het terrein van de Vierlinden in Goes.

Op een gegeven moment kwam hij Verhoef tegen en die stelde voor om in El Toro te komen sporten. "Ik ben hier erg blij mee en op deze manier helpen we elkaar een beetje in deze moeilijke tijd." Totdat corona ook hier roet in het eten gooide was Kluwen minimaal twee keer per dag in de discotheek te vinden om les te geven.

Voor Kluwen is El Toro ook bekend terrein, omdat hij er vroeger regelmatig te vinden was op zaterdagavond. "De eerste paar keer toen ik les gaf was het wel even wennen. Vroeger stond ik op de dansvloer te dansen en nu zit ik er op een spinningfiets, haha! Het enige wat hetzelfde is gebleven is de muziek met een lekkere beat."

Liefde ontmoet

Ook de leden die regelmatig kwamen sporten in El Toro vinden de locatie erg bijzonder. "Iedereen kent El Toro nog van vroeger. Sommige leden hebben zelfs, net zoals ik, de liefde van hun leven hier ontmoet."