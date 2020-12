Klasgenootjes én hun ouders komen in actie voor ernstig zieke Byron (9)

(foto: Omroep Zeeland)

Vlak na het verjaardagsfeestje van Byron, eind september, ging het mis. Byron kreeg last van hoofdpijn en evenwichtsstoornissen. Hij bleek een agressieve hersentumor te hebben. Sindsdien heeft Byron twee operaties gehad. Deze maand is hij gestart met een lang behandelingstraject van chemotherapie en bestralingen. Byron wordt behandeld in Universitair Ziekenhuis Gent, waardoor zijn ouders constant op en neer moeten rijden.

Klasgenoot Jens Deelen uit Oost-Souburg wilde iets doen. Samen met zijn moeder en broertje maakten ze kerstflessen: flessen vol lichtjes en kerstversiering. Met de verkoop van alle flessen heeft Jens nu 100 euro opgehaald. Dat geld wordt toegevoegd aan de crowdfundingsactie van Vivéka Hekkers, moeder van klasgenoot Tijn.

'De kosten lopen nu heel erg op'

"Er wordt veel heen en weer gereisd van Oost-Souburg naar Gent", vertelt Hekkers. De vader van Byron is zzp'er en werkt als kok. Vanwege alle coronamaatregelen zit hij zonder werk. "De kosten lopen nu heel erg op. Daarom wil ik de ouders van Byron een hart onder de riem te steken."

Er is al bijna 9.000 euro opgehaald. Woensdagavond hingen klasgenootjes van Byron ook kerstwensen in de kerstboom bij de Open Haven Kerk in Oost-Souburg om hem te steunen. Hekkers: "Onze kinderen zitten al jaren bij elkaar in de klas. Vlak nadat de MRI-uitslag binnenkwam sprak ik Byron's moeder. We braken allebei. Ik ken haar als iemand die altijd voor een ander klaarstaat. Echt iemand waar ik ontzettend veel bewondering en respect voor heb."

Even zijn klasgenootjes weer zien

Afgelopen maandag kon Byron zijn klasgenootjes eindelijk weer even zien. Hij heeft ze maandenlang moeten missen. "Hij wilde heel graag zijn klasgenootjes weer zien", vertel de moeder van Jens. "Byron mocht niet naar binnen vanwege alle maatregelen en de kinderen mochten hem niet knuffelen of in de buurt komen. Dat was heel moeilijk."