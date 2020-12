Gianni wordt in Feyenoordvideo toegezongen door Lee Towers in de Kuip: 'Kippenvel'

"De schijnwerpers stonden letterlijk op mij gericht. Ondertussen klonk You'll Never Walk Alone via de speakers door de Kuip... Dat voelde ik wel binnenkomen." Twee weken na de opnames voor de kerstvideoboodschap van Feyenoord is Tahitu nog steeds in een soort euforische stemming. "Deze ervaring pakken ze niet meer af. Het is zo bijzonder dat je iets gedaan hebt waarvan je zeker weet dat je het nooit meer meemaakt."

You'll Never Walk Alone. Dat is de kerstboodschap van Feyenoord. In de clip - waarin het nummer in een nieuw, klassiek jasje wordt gestoken door Feyenoord, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Lee Towers - zien we Gianni Tahitu in het donker een magnetronmaaltijd opwarmen. Hij worstelt in het donker met zijn kerstverlichting en besluit zijn heil buitenshuis te zoeken. "Het licht leidt hem uiteindelijk naar de middenstip van Kuip", vertelt Tahitu. "Waar iedereen bij elkaar komt."

Een week eerder was hij door een vriend van vroeger - die tegenwoordig in het mediateam van Feyenoord werkt - gevraagd of hij misschien mee wilde werken aan de clip. Geen moeilijke vraag voor een diehard Feyenoordfan. Als fotograaf, presentator en videograaf had hij al wat ervaring in deze wereld. "Maar ik voel me geen acteur hoor", grinnikt hij.

"Als je goed kijkt, zie je dat ik een klein beetje glanzende ogen heb op het moment dat ik voor Lee Towers sta. Dat kwam een beetje door de gure wind en grote lampen, maar op een gegeven moment had ik zo veel kippenvel dat ik een traantje moest wegpinken."

Gianni Tahitu wordt in de videoclip toegezongen door Lee Towers. (foto: Feyenoord (still uit video))

De video had woensdagavond al meer dan 93.000 views op YouTube. "Daarvan zijn er een paar duizend van mij", grapt Tahitu. "Ik krijg gewoon kippenvel als ik het nummer hoor en de beelden zie. Dit is echt een prachtig document wat ik altijd kan bewaren. Dit zal me altijd bij blijven."