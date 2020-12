Ho ho ho! Kerstvakantie in Zeeland, Glaezen Hûûs Kerstbomen met foto's en de Kerst Top 30

Zo brengen we vandaag een verhaal over de bezetting op de Zeeuwse bungalowparken tijdens kerst. Een familie uit het Gelderse Ochten verblijft ondanks alle de lockdown vakantie te vieren in Zeeland. En daar zijn ze aan toe, want de familie is anderhalf jaar niet op vakantie geweest. "We zijn blij dat de parken open zijn en dat we zo toch nog vakantie kunnen vieren", zegt de vader van het gezin.

Oma Ali gaat een rustige kerst tegemoet. Normaal gesproken ziet ze haar kinderen met aanhang, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Maar dit jaar is alles anders. Zoon Eric Dekker heeft iets bedacht om haar minder eenzaam te laten voelen: hij timmerde in deze donkere tijden 27 kerstbomen in elkaar en voorzag die van foto's van haar familieleden.

Kerstbomen met foto's voor oma Ali (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag verlaten Gerrit van Loon uit Nieuwerkerk en Jim Stremme uit Scharendijke 'hun' Glaezen Hûûs. De twee mannen hebben zich maandagochtend op laten sluiten in café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee om geld in te zamelen voor gesloten horecazaken op Schouwen-Duiveland. Meekijken kan via onderstaande livestream.

Stel...je bent fan van Feyenoord en wordt gevraag een rol te spelen in een kerstvideo van jouw club mét Lee Towers ín de Kuip. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch overkwam het Gianni Tahitu uit Middelburg. Deze week werd de video gepubliceerd. "Bizar hoeveel reacties ik kreeg."

Wordt het weer Chris Rea? Of dit jaar misschien Wham, Mariah Cary, Queen of John Lennon? Vandaag zendt Omroep Zeeland tussen 13.00 en 16.00 uur de Kerst Top 30 uit op de radio. De afgelopen weken kon iedereen stemmen op zijn of haar favoriete kerstnummers. Meeluisteren kan ook online via omroepzeeland.nl/radio.

En heb je vanavond na het eten niet zoveel meer te doen? Omroep Zeeland zendt om 20.30 uur een registratie uit van de theatershow Polderman draagt een steentje bij van Katinka Polderman. En zoals gezegd, hebben we het in dit bericht vooral over kerst. Dus hierbij een filmpje waarin Katinka Polderman een bestaand kerstliedje op een Zeeuwse manier heeft bewerkt:

Vergeet die standaard kerstnummers die je ieder jaar op de radio hoort. Maak kennis met deze Zeeuwse versie van 'Merry Christmas Everyone' 🎄 Geluid aan! 🔉 Posted by Omroep Zeeland on Tuesday, December 22, 2020

Weer

Vanochtend passeert er nog een front van noord naar zuid en er zijn

daardoor nog perioden met regen en motregen. Bovendien draait de wind

naar het noorden en neemt toe naar windkracht 5 tot 7. Vanmiddag is dat

regenfront voorbij en komen er opklaringen, maar van zee komen er ook

buien mee, waarbij kans is op hagel en onweer. De middagtemperatuur ligt rond 7 graden. Er staat vanmiddag en vanavond een matige tot krachtige,

aan zee soms harde noordwestenwind.