Duo-taak valt Lonink zwaar: 'Eigenlijk wilde ik al in augustus stoppen'

Dat gebeurde volgens Lonink in augustus. "Ik heb even op een punt gestaan waarbij ik zei: dit is niet meer verantwoord. Voor mijzelf niet, maar ook voor mijn vrouw niet." Lonink zegt dat hij daarna de afweging moest maken op medisch gebied.

'Fysieke tegenslagen'

Zo zag hij er in die periode nogal vermagerd uit. "Er waren wat fysieke tegenslagen. Als mensen me op televisie zagen bij jullie dan vroegen ze aan mijn vrouw: wat is er met Jan aan de hand?" Hoewel stress wellicht daarbij een rol heeft gespeeld, was er echt iets medisch aan de hand, wat precies wil Lonink niet zeggen. "Het is nu in ieder geval weer goed."

Uiteindelijk besloot hij tóch door te gaan. "Ik vroeg mezelf af: als ik nu stop, is dat bevredigend? Op dat moment dacht ik: als ik nog even kan dan ga ik ertegenaan."

'Ik lag er wakker van'

En zo geschiedde. De werkzaamheden als voorzitter van de VRZ die er extra bijkwamen naast zijn werk als burgemeester waren niet gering. "Ik lag er wakker van omdat ik wist wat de gevolgen waren van de besluiten die werden genomen. Inkomens die geraakt worden, sommigen zien privévermogen kapot gaan, terwijl ik dit werk ben gaan doen om mensen te kunnen helpen. Dan raakt dit je."

Ik had Duitsers aan de telefoon omdat een campingbaas mijn nummer had gegeven onder het mom: ik heb er last van, dan u ook" Jan Lonink, voorzitter VRZ en burgemeester van Terneuzen

We interviewen Lonink na één van zijn wekelijkse vergaderingen met het Veiligheidsberaad in Utrecht. Iedere maandag vergadert hij daar in het provinciehuis met alle voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsregio's. Lonink geeft een inkijkje in een functie die eigenlijk een tweede fulltimebaan betekent.

Weerslag op zijn privéleven

Hij somt het continu doorgaande appverkeer met zijn 25 collega-voorzitters op en geeft aan dat het zijn weerslag heeft op zijn privéleven. "Thuis willen ze natuurlijk ook dat je een beetje leuk bent en dat je niet het hele weekend bezig bent met bellen en stukken lezen." Op de vraag of dat weleens het geval was zegt Lonink: "Dat was altijd het geval."

VRZ-voorzitter Jan Lonink geeft een interview na afloop van het wekelijkse Veiligheidsberaad in Utrecht (foto: Omroep Zeeland)

Naast het schipperen tussen werk en privé was dat soms ook het geval tussen hemzelf en ondernemers. "Ik had op een gegeven moment Duitse toeristen die mij rechtstreeks belden. De campingbaas had tegen ze gezegd: u moet de voorzitter van de Veiligheidsregio maar bellen als u antwoorden wil. Dat doen ondernemers onder het mom van: ik heb er last van, dan u ook."

'Ga ik het missen? Nee, dat niet'

Jan Lonink maakt zich nu op voor de laatste periode van zijn voorzitter- en burgemeesterschap. Per 1 mei 2021 stopt hij. Zijn vertrek kondigde hij al eerder dit jaar aan. Enkele weken later wordt hij 70 jaar.

Daarmee stopt dan ook zijn voorzitterschap van de VRZ. Op de vraag of hij het werk als voorzitter gaat missen, reageert Lonink klip en klaar: "Nee! Maar ik heb wel het gevoel dat ik een bijdrage heb kunnen leveren. Maar missen? Nee, dat niet."

