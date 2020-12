Zeeuwse documentaireweek, zeven dagen vol topdocumentaires

De documentaires op een rij

Datum Tijd Documentaire 25 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Danny Vera, van Oma's kelder tot Carré 26 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Achter de stilte 27 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Duurzame eilanden 27 december Vanaf 18.00 tot 20.10 elk half uur na Zeeland NU De Zeelandbrug- een mini documentaire 28 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 #7 29 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Twee levens 30 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 De levende Delta 31 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Tijdgravers

Danny Vera (foto: Omroep Zeeland)

Dany Vera, van Oma's kelder tot Carré

Vrijdag 25 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Roller Coaster is het nummer waarmee Danny Vera definitief zijn naam heeft gevestigd als popmuzikant. In de Top 2000 van dit jaar hij zelfs Bohemian Rapsody van Queen van zijn troon.

In de documentaire Danny Vera, van Oma's kelder tot Carré, zien we dat dit succes niet uit de lucht is komen vallen. Vera heeft altijd gehoopt ooit te kunnen leven van zijn muziek. Hoe hard hij daarvoor heeft gewerkt, wat hij daarvoor gedaan en gelaten heeft, hoeveel offers hij gebracht heeft, wordt duidelijk in dit ontwapende, muzikale portret van de Middelburgse muzikant.

(foto: Omroep Zeeland)

Achter de stilte

zaterdag 26 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

In het voorjaar van 2020 gaat de wereld in lockdown. Restaurants, bioscopen, verzorgingshuizen en theaters zijn dicht. Wie met een groepje buiten is, riskeert een forse boete. Iedereen is op zijn eigen kleine kringetje aangewezen en loopt soms met de ziel onder de arm of met een boogje om de ander heen. Tegelijkertijd is het een tijd van warme saamhorigheid, van een bemoedigende hoofdknik op straat, van hervonden familiebanden.

In Achter de Stilte volgen Jacomien Kodde en Fifi Visser acht maanden lang zes Zeeuwen: een lerares, een café-eigenaar, een kapper, een boerin, een hoogbejaarde en de moeder van een verstandelijk beperkte vrouw. Hoe gaan zij om met de onzekerheid, de stress, het zogenoemde nieuwe normaal? Hoe wordt gewerkt, lesgegeven en les gevolgd? Hoe hou je de moed erin als bijna al je sociale contacten zijn weggevallen? En hoe ga je door als je afgesloten wordt van degene die jou het meest dierbaar zijn.

Still uit Duurzame Eilanden (foto: Omroep Zeeland)

Duurzame eilanden

zondag 27 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Duurzame Eilanden is een documentaire van Eef de Graaf waarin zij de inzet van Nederlandse eilanden als proeftuin voor duurzame projecten onder de loep neemt. Door de stijgende zeespiegel moet er veel veranderen. De film toont een overzicht van projecten in de Delta en op de Wadden, en volgt duurzame ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op de Nederlandse eilanden.

De regisseur volgt de duurzame idealisten, beleidsmakers en innovators die zich met de energietransitie bezighouden. Gaan zij slagen om hun duurzame ambities te verwezenlijken, of gaat men ten onder aan dubbele agenda's? De film toont het spanningsveld tussen veiligheid en natuurbeheer, tussen de kwaliteit van het water en economisch gewin. Er wordt gekeken naar nieuwe manieren van energie opwekken en het ontstaan van een circulaire economie.

De Zeelandbrug (foto: Jaap Verseput)

De Zeelandbrug

zondag 27 december: 18.10- 18.40 - 19.10 -19.40 -20.10 uur

Hoeveel Zeeuwen rijden er dagelijks over de Zeelandbrug? Wie herkent het geluid van de lasnaden van de brug, als je eroverheen rijdt? De Zeelandbrug is een mini-documentaire én een eerbetoon aan de gelijknamige brug. Aan de schoonheid en de symmetrie van de brug. Tien jaar lang verzamelde Jaap Verseput, de maker van deze film, beelden en interviews over de Zeelandbrug. Hij praat met Jan van Loenen die zeer nauw betrokken was bij het ontwerp en de bouw van de Zeelandbrug.

Ook kunstkenner Nico Out en beeldend kunstenaar Ramon de Nennie bekijken de Zeelandbrug met hun eigen blik. De muziek is van de band Kaviaar.

Hashtag 7 (foto: Rem van den Bosch)

Hashtag 7

maandag 28 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Wat zou er gebeuren als we bij elke belangrijke maatschappelijke beslissing zeven generaties vooruit denken? Wat zijn de gevolgen van onze besluiten voor onze kinderen en alle generaties die daarna nog komen?

Kunstenaar Rem van den Bosch raakt op het spoor van een indianenvolk in Noord-Amerika, de Haudenosaunee. Zij leven volgens de filosofie dat wij deze wereld in bruikleen hebben en dat we bij alles wat we doen, zeven generaties voorruit moeten denken. In de documentaire #7 reist Van den Bosch af naar Noord-Amerika om leden van dit oude indianenvolk te ontmoeten. Hij gaat bij hen te rade om te kijken wat wij westerlingen van deze stam kunnen leren. Rem van den Bosch blaast het credo: 'verbeter de wereld, begin bij jezelf', nieuw leven in.

Loes en Paulus in Chili (foto: Omroep Zeeland)

Twee levens

dinsdag 29 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Twee levens is een film over de zoektocht van twee mensen naar hun kind. Maarten Visser verdween in 1985 tijdens zijn reis door Zuid-Amerika. Sindsdien gaan zijn ouders ieder jaar naar Chili in de hoop ooit te ontdekken wat er met hem is gebeurd.

Na zijn eindexamen ging Maarten een jaar op reis om de wereld en zichzelf te ontdekken. Een half jaar later stonden er bij zijn ouders in Rotterdam twee agenten op de stoep: Maarten was verdwenen na een wandeling op een vulkaan in Chili.

Sinds 1985 gaan Paulus en Loes Visser ieder jaar naar Chili in de hoop een spoor van Maarten te vinden. Twee Levens is een film van Fifi Visser, die haar ouders op één van hun reizen vergezelde. Het is een verhaal over een echtpaar dat onvermoeibaar alle sporen nagaat. Terwijl iedereen zegt dat ze Maarten vermoedelijk nooit zullen vinden, houden ze de wanhoop vakkundig buiten de deur.

Donderpad in de Oosterschelde (foto: oz)

De levende Delta

woensdag 30 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Duikers weten wel hoe mooi het onderwaterleven is van de Zeeuwse Delta, maar voor diegenen die nog nooit diep op de bodem van de Oosterschelde hebben gezwommen is De levende Delta een aanrader. Regisseur Ronald Faber, zelf verwoed duiker en filmer, legde vier seizoenen lang het onderwaterleven vast in de Zeeuwse wateren.

De vele kwallen, de slakken, de vissen, de sepia's. De kleuren lijken soms wel tropisch. 'Mensen weten echt niet, hoe mooi de onderwaterwereld van de Zeeuwse Delta is. Ik was niet op zoek naar spectaculaire beelden, de gewone alledaagse flora en fauna onder water is al verrassend genoeg', aldus Faber.

still uit Tijdgravers (foto: Omroep Zeeland)

Tijdgravers

donderdag 31 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Tijdgravers is een documentaire van Fifi Visser over de gepassioneerde conservatoren van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen in Middelburg. De film is een poëtische ode aan de noeste arbeid van de conservatoren.

De vrijwilligers zijn specialist op hun terrein en brengen week in, week uit, dagen achter elkaar door in de depots of kelders van het genootschap. 'Door het bestuderen van het verleden, zijn we in staat het heden, beter te begrijpen', aldus één van de conservatoren.