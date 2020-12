Vaccinatie start op 18 januari, extra locatie in Terneuzen

Vaccinatie - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Je kunt je straks laten vaccineren in de Zeelandhallen in Goes of in het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. De locatie in Terneuzen is een extra locatie. Normaal gesproken gebeurt het toedienen van het coronavaccin op één centrale plek in de GGD-regio, maar voor Zeeland is een uitzondering gemaakt.

Uitzonderingspositie

Volgens Joke Gaemers, Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zeeland, is die uitzonderingspositie nodig vanwege de unieke geografie van onze provincie. "Als Zeeuwse GGD-regio beslaan we een grote oppervlakte en mensen wonen verspreid. Ook willen we voorkomen dat mensen door de Westerscheldetunnel moeten reizen en veel tijd kwijt zijn om hun prik te halen."

"Laagdrempeligheid draagt bij aan de vaccinatiebereidheid van mensen", vervolgt Gaemers. "Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en GGD GHOR Nederland is daarom besloten tot een extra locatie in Terneuzen. Daar zijn we erg blij mee."

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen krijgt extra vaccinatielocatie (foto: Omroep Zeeland)

Maar er is volgens Gaemers wel een kanttekening: de locatie in Terneuzen blijft alleen open als er voldoende gebruik van wordt gemaakt. "De locatie in Terneuzen is wel een pilot. Om verspilling van het vaccin tegen te gaan, moeten voldoende mensen gebruikmaken van de locatie."

Eerst zorgmedewerkers

De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari worden de medewerkers via hun werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken.

Aan wie die eerste vaccins uitgedeeld worden was tot nu toe niet duidelijk, omdat de bijsluiter van het vaccin nog niet gepubliceerd was. Daaruit moet blijken welk vaccin voor welke doelgroep het beste geschikt is. Die bijsluiter is er nu wél. Pas nu die informatie bekend is, kunnen de GGD's de voorbereidingen treffen. Zo kunnen ze nu pas de systemen regelen en de callcentra op orde brengen.

Eerste spuiten in Utrecht

De vaccinatie start landelijk eerder. Op 8 januari worden in Utrecht de eerste spuiten al gezet. Daarna volgen de GGD-regio's Rotterdam en Hart voor Brabant, die regio bestaat uit onder meer Den Bosch en Tilburg.

In veel andere Europese landen wordt in december begonnen met vaccineren. "We kiezen hierbij liever voor zorgvuldigheid en veiligheid dan snelheid, zodat we straks niet hoeven te denken 'oeps' als er dingen misgaan", zei Sjaak de Gouw, directeur van de landelijke GGD-koepel GGD GHOR eerder daarover.

'Leren van Engeland'

"We leren nu ook bijvoorbeeld van Engeland", vervolgt De Gouw. Daar is eerder al begonnen met vaccineren, maar door fouten in de registratie was niet te zien wie welk vaccin geïnjecteerd kreeg. "Dat is iets waar wij nu rekening mee kunnen houden."