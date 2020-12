Vakantieparken goed bezet in kerstperiode: 'We waren heel erg aan vakantie toe'

Tijdens de eerste intelligente lockdown moesten de Zeeuwse vakantieparken zes weken de deuren sluiten. Nu, tijdens deze strenge lockdown, mogen ze wel open blijven. "Op vakantie in een anderhalvemetersamenleving kan prima. Het is vakantie vieren in en om de bungalow", zegt parkmanager Rob Pouw van Landal Port Greve in Brouwershaven.

Niet veel verschil in bezetting

Het verschil qua bezetting tussen vorig jaar en dit jaar is niet groot. De parken missen, door aanscherping van de regels in de landen om ons heen, wel veel buitenlandse gasten. "Normaal is de helft van onze gasten Duits of Belgisch, de andere helft Nederlanders. Nu zijn dat eigenlijk alleen Nederlanders", zegt Rob Pouw.

De familie van Noort wilde er even tussenuit (foto: Omroep Zeeland)

Op het bungalowpark in Brouwershaven is de familie Van Noort uit Ochten in hun huisje aan tafel druk aan het knutselen. Peter en Maaike waren hard aan vakantie toe. Ze zijn anderhalf jaar niet weg geweest en wilden er, ondanks de lockdown, echt even uit met hun drie dochters. "We zijn blij dat de parken open zijn en we zo toch nog vakantie kunnen vieren", zegt vader Peter.

Ook Roompot bevestigt dat de parken goed bezet zijn, maar exacte cijfers geven ze niet. "Vriendengroepen mogen niet komen en ook de buitenlandse gasten worden gemist. Maar we zien ook weer nieuwe gasten op het park, die misschien oorspronkelijk een buitenlandse trip hadden geboekt", laat een woordvoerder weten.

"Normaal zitten we met oud en nieuw helemaal vol, dat is nu nog niet het geval", zegt parkmanager Sander van Geene van De Schotsman. Duitse gasten zijn over het algemeen in deze periode - en met name rond de jaarwisseling - goed voor ruim een derde van de bezetting.

Investering van tien miljoen

Voor De Schotsman is het sowieso een zwaar jaar. Er is dit jaar tien miljoen euro in het park geïnvesteerd, maar het grootste deel van die investering mag niet open voor de gasten. Het zwembad, de speelruimte voor kinderen en ook de horeca in het gloednieuwe pand blijft dicht. "Het is een hard gelag, het blijft spiksplinternieuw tot we helemaal open mogen", zegt Van Geene.

De mascotte van Landal brengt knutselpakketten bij de kinderen in de bungalows (foto: Omroep Zeeland)

Omdat er veel faciliteiten dicht zijn, proberen de parken allemaal iets extra's te doen voor hun gasten. In Kamperland bieden ze gratis wifi aan in alle huisjes, maken ze de bedden op en bieden ze wandelroutes aan. Roompot bezorgt maaltijden bij de huisjes en organiseert buitenactiviteiten.

Je huisje omtoveren tot een escaperoom

Ook Landal doet iets extra's. "Wij bieden een natuurbox aan van IVN Natuureducatie, zo kun je op pad in de natuur met het gezin. Maar via onze app kunnen ze ook een speurtocht op het park doen. We organiseren een online-bingo, we leveren knutselboxen en zelfs een box om je huisje om te toveren tot een escaperoom", zegt Pouw.

De familie Van Noort vermaakt zich met de knutselpakketten van het vakantiepark en gaat regelmatig wandelen op het strand. En met kerst? "Gourmetten!", lachen ze.