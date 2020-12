Aantal coronabesmettingen onverminderd hoog: boven de 200

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente met de meeste nieuwe besmettingen is opnieuw Terneuzen, daar werden 34 nieuwe besmettingen geregistreerd door het RIVM. Vlissingen volgt met 27 besmettingen. De gemeente die daarop volgt is Middelburg, daar werden 24 positieve testuitslagen in de registratie opgenomen.

Veere volgt met twintig nieuwe besmettingen Reimerswaal met negentien en in Kapelle werden achttien positieve testuitslagen geregistreerd. In Tholen werden zeventien nieuwe besmettingen gemeld.

Eén sterfgeval

Het gaat om de positieve uitslagen van coronatests die door het RIVM zijn geregistreerd tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. In die periode werden één ziekenhuisopname en één sterfgeval van een coronapatiënt met ernstige coronaklachten gemeld bij het RIVM. Het gaat in beide gevallen om een inwoner van de gemeente Terneuzen.

Aantallen nieuw geregistreerde besmettingen per gemeente

Gemeente zo 20 dec ma 21 dec di 22 dec wo 23 dec do 24 dec Borsele 6 19 11 13 6 Goes 6 10 10 12 6 Hulst 11 3 4 11 12 Kapelle 6 10 11 18 18 Middelburg 7 18 23 31 24 Noord-Beveland 1 2 1 0 3 Reimerswaal 9 15 17 24 19 Schouwen-Duiveland 6 15 7 22 12 Sluis 13 21 11 14 14 Terneuzen 28 44 25 34 34 Tholen 10 18 11 17 17 Veere 7 20 19 10 20 Vlissingen 8 20 14 17 27 totaal Zeeland 118 215 164 223 212

De dagelijkse besmettingsaantallen fluctueren de afgelopen week behoorlijk, van minder dan 120 tot meer dan 220 besmettingen. Wel is duidelijk dat die schommelingen plaatsvinden op een relatief hoog besmettingsniveau.

Fluctuaties

De oorzaak voor die fluctuaties is onduidelijk, het kan komen doordat meer mensen zich laten testen op de ene of de andere dag, maar het kan ook komen doordat de registratie van het RIVM niet iedere dag even volledig is, waardoor positieve testresultaten van de ene dag in de registratie van de andere dag belanden.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie en de ontwikkelingen kun je beter kijken naar de zogeheten voortschrijdende week, het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek hebben we die rekensom per dag gemaakt voor vier regio's in onze provincie.

Daaruit blijkt dat alle vier de regio's nog altijd een stijgende lijn laten zien. Ook is duidelijk dat de regio's Walcheren en de Bevelanden bezig zijn met een inhaalslag ten opzichte van Zeeuws-Vlaanderen.

Risiconiveaus

Maar hoe ernstig is de situatie nu écht in die regio's? Om die vraag te beantwoorden, moet het aantal besmettingen worden afgezet tegen het aantal inwoners, zodat het resultaat langs de meetlat van de risiconiveaus gelegd kan worden, zoals die worden gehanteerd op het coronadashboard van de overheid.

Daaruit blijkt dat nu voor alle Zeeuwse regio's geldt dat ze boven drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zitten. Daarvoor moet het aantal besmettingen in zeven dagen tijd boven de 250 liggen per 100.000 inwoners. Met waarden boven de 300 en 400 zitten alle vier de Zeeuwse regio's daar fors boven.

Bco niet meer haalbaar

Door de oplopende besmettingsaantallen heeft de GGD Zeeland geen goed beeld meer van hoe het virus zich verspreidt. Het in kaart brengen van hoe het virus zich verspreidt door middel van bron- en contactonderzoek (bco) is alleen haalbaar bij een laag aantal besmettingen. Dat is nu niet meer haalbaar, erkende de GGD Zeeland gisteren.

Tegelijkertijd gloort er ook licht aan het einde van de tunnel: de GGD Zeeland heeft ook aangekondigd wanneer en waar de eerste vaccinaties toegediend worden. Het vaccineren start op 18 januari in Goes én Terneuzen.

Twee vaccinatie-locaties

En dat is bijzonder, Zeeland is de enige GGD-regio met twee vaccinatie-locaties. In eerste instantie kunnen alleen zorgmedewerkers daar terecht voor een spuit. Wanneer de overige Zeeuwen daar gevaccineerd kunnen worden, is nog niet bekend.

