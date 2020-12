Driving Home For Christmas is het populairste kerstnummer

In de Kerst Top 30 wordt hij net als vorig jaar gevolgd door Last Christmas van Wham! Youp van 't Hek komt dit jaar met het lied Flappie op nummer 3 terecht. Vorig jaar stond dat nummer nog op 7, toen was het nog een Kerst Top 20.

Een andere opvallende stijger vinden we op 7; daar staat Urbanus met Bakske Vol Met Stro, waarin hij op zijn eigen wijze het kerstverhaal zingt, vorig jaar was dat nummer nog goed voor plek 16.

De Kerst Top 30 werd gepresenteerd door Stefan Daane en Elias den Hollander (foto: Omroep Zeeland)

In de lijst is plek voor vijf Zeeuwse artiesten: Emma Heesters, Adrie van der Lijcke, Jacco Ricardo en Anita en Ed. Katinka Polderman & Laurens Joensen en Emma Heesters heeft de hoogste notering: het nummer Als De Eerste Sneeuw Valt, waarmee ze vorige week nog binnenkwam in de Nederlandse Top 40, staat in de Kerst Top 30 op plek 17.

De Kerst Top 30 van 2020

1. (1) Chris Rea - Driving Home For Christmas

2. (2) Wham! - Last Christmas 141

3. (7) Youp van 't Hek - Flappie 115

4. (5) John Lennon & Yoko Ono & Plastic One Band - Happy Xmas (War is Over)

5. (3) Band Aid - Do They Know It's Christmas

6. (4) Mariah Carey - All I Want For Christmas

7. (16) Urbanus - Bakske Vol Met Stro

8. (8) Slade - Merry Xmas Everybody

9. (15) Mud - Lonely This Christmas

10. (6) Bing Crosby - White Christmas

11. (18) The Pogues & Kirsty MacColl - Fairytale of New York

12. (10) Queen - Thank God It's Christmas

13. (12) José Feliciano - Feliz Navidad

14. (14) Boney M - Mary's Boy Child/Oh My Lord

15. Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year

16. (17) Jona Lewie - Stop The Cavarly

17. Emma Heesters - Als De Eerste Sneeuw Valt

18. (13) Paul McCartney - We All Stand Together

19. Adrie van der Lijcke - Christmas Time

20. Frankie Goes To Hollywood - The Power Of Love

21. André Hazes - Eenzame Kerst

22. Anita & Ed - Kon Het Maar Altijd Kerstmis Zijn

23. Bruce Springsteen - Santa Claus Is Coming To Town

24. Katinka Polderman & Laurens Joensen - Naer Uus Voe Eerste Kerstdag

25. Fay Lovsky - Christmas Was A Friend Of Mine

26. Snollebollekes - Beuk De Ballen Uit De Boom

27. David Bowie & Bing Crosby - Peace On Earth/The Little Drummer Boy

28. Jacco Ricardo - Een Héél Gelukkig Kerstfeest

29. Elvis Presley - Blue Christmas

30. Pretenders - 2000 Miles

Verschillende grote kersthits zijn uit de lijst verdwijnen. Zo is er dit jaar geen plek voor Christmas Time van Bryan Adams, Christmas Lights van Coldplay, Wonderful Christmas Time van Paul McCartney en Christmas (Baby Please Come Home van Michael Bublé. Die nummers stonden vorig jaar nog wel in de lijst.

Geliefd en gehaat

Het nummer All I Want For Christmas van Mariah Carey blijkt deze dagen geliefd, maar ook gehaat. Haar kersthit staat op nummer 6 in de Top 30, maar op de vraag welk kerstnummer luisteraars absoluut niet meer kunnen horen, staat Carey dik op 1, gevolgd door Flappie van Youp van 't Hek en Eenzame Kerst van André Hazes.