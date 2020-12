Vrachtwagenchauffeur Dave op tijd terug voor kerst: 'Blij dat ik thuis ben'

Het inreisverbod werd woensdagavond opgeheven en dus kon De Jonge met de boot terug naar Nederland. En na het lossen van zijn lading in Biddinghuizen, parkeerde hij zijn vrachtwagen vlak voor kerstavond bij zijn werkgever in Nisse. De Jonge: "Ik was wel bang dat ik niet op tijd thuis zou zijn voor kerst. Ik heb er maar niet al te veel aan proberen te denken en gewoon mijn werk gedaan. Het was zelfs woensdag nog wel even spannend, maar gelukkig mocht ik mee op de boot en heb ik het gehaald."

Dave is blij dat hij terug is uit Groot-Brittannië (foto: Omroep Zeeland)

De vraag die overblijft is: hoe gaat Dave de Jonge kerst vieren? "Ik ga het gezellig met mijn familie vieren, voor zover dat kan. We gaan lekker eten en elkaar cadeaus geven. Ik ben blij dat ik op tijd terug ben. Het is toch altijd wel gezellig."

