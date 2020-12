Opluchting voor vissers na brexitdeal: 'Hopelijk overleven we dit ook'

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

"Dat we in de 12-mijlszone bij de Engelse kust mogen blijven vissen is heel fijn", zegt visser Job Schot uit Tholen. "Ons bestaan ligt daar. We wisten dat het met de Brexit niet beter ging worden, maar ik ben opgelucht dat het voorbij is."

Vissers van het Europese vasteland moeten met deze deal 25 procent van hun visquotum inleveren aan de Britten. "Het is een groot deel van onze vangst, maar bij een no-deal was de schade niet te overzien geweest. Het kost geld en pijn, maar hopelijk overleven we dit ook."

Visser Job Schot repareert één van zijn netten in de loods (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen week werd bekend dat Jo-Annes de Bat als voorzitter Bestuurlijk Platform Visserij en gedeputeerde van de provincie Zeeland een brandbrief heeft geschreven aan mister Carola Schouten. Daarin komt hij op voor de belangen voor de visserij. De Bat schreef dat de belangen voor de visserij nu de Brexit van Groot-Brittannië de visserij erg beperkt en zelfs bedreigt in haar voortbestaan.

Gevolgen nog jaren te voelen

De belangenbehartiger van de kottervissers, VisNed, laat in een reactie weten dat de gevolgen van de Brexit ook op een andere manier nog jaren te voelen zijn. "Er mag minder vis gevangen worden in het Kanaal, waar Nederlandse en Franse vissers nu beide vissen. Dat zal de spanningen doen oplopen."