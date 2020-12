Hoek haalt de Kerstboodschappen op tijdens een drive-in met nepsneeuw

De drive-in is een initiatief van slager Peter Mol. "In deze tijd kunnen we geen massa mensen in de winkel hebben, dus moesten we iets anders verzinnen", zegt hij. "Zo kwam ik op het idee van een drive-in. Per uur hebben we 50 klanten uitgenodigd, zodat ze niet te lang hoeven te wachten."

De klanten hoefden niet eens uit te stappen. Hun bestelling werd in de auto gezet, en ze konden in de tent ook meteen afrekenen. "Ik vind het heel goed geregeld", zegt een man uit Hoek die samen met zijn vrouw de bestelling komt ophalen. "Wij eten met Kerst bij onze dochter en hebben beloofd om het eten mee te brengen. Dat halen we nu even op. Goed geregeld en ook nog gezellig."

Witte Kerst

De slager is heel tevreden over het verloop van de drive-in. "Het werkt", zegt Peter Mol. "Er waren geen lange rijen en mensen konden redelijk vlot weer doorrijden. Met hun bestelling in de auto." De tent was helemaal in kerstsfeer ingericht, inclusief nepsneeuw. Het is dus toch een beetje een witte Kerst, in Hoek.