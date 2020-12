Glenn viert Kerst in Mexico terwijl code rood is afgekondigd

Glenn en zijn vriendin in Mexico (foto: Omroep Zeeland)

De poffertjeszaak van Glenn en zijn Mexicaanse vriendin is vandaag en morgen dicht. "We hadden even rust nodig", zegt Glenn. "Gister was het nogal hectisch omdat code rood actief is. Mensen kwamen nog van alles bij onze foodtruck halen. Het was een bovengemiddelde dag." De regering heeft de code verhoogd rood omdat de kerstdagen eraan komen.

"Het wordt nu sterk afgeraden om je huis uit te gaan. Je mag alleen in kleine kringen samen komen." En dat is volgens Glenn lastig want in Mexico zijn families hecht en bestaan ze uit veel personen. "Families bestaan hier soms uit vijftig mensen. Ja als er dan één iemand besmet is, kan dat zo een brandhaard worden."

Appelsalade

Glenn houdt zich aan de beperkingen die zijn opgelegd door de Mexicaanse regering. Met een bevriend stel gaan ze morgen Kerst vieren. "Maar dan moet ik wel de appelsalade missen. Dat is hier in Mexico iets wat typisch met deze dagen wordt gemaakt. De afgelopen jaren heb ik het mogen proeven bij familie van mijn vriendin en ik moet zeggen dat is best een lekkere salade."

Glenn kijkt vooruit naar Eerste Kerstdag