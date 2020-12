Vandaag op tv: Danny Vera, van Oma's kelder tot Carré

Danny Vera in 2017 in Paradiso (foto: Omroep Zeeland)

Pim van den Berge, regisseur en vriend van Vera, kreeg de beschikking over een grote doos onuitgezochte VHS-banden, met de mededeling van Vera: "Als er dan iemand een documentaire over mij moet maken, moet jij het maar doen." De VHS-banden bleken een schat aan bijzonder materiaal te bevatten: het eerste optreden op een huwelijksfeest van de ouders van een vriend, een tv-optreden midden in de nacht bij Christine van der Horst. Een interview tijdens een repetitie van zijn eerste echte band Till Dawn en een reis naar Tennessee om een plaat te maken. Van den Berge combineerde deze oude beelden met nieuwe beelden van een optreden in Paradiso in Amsterdam en later in Carré.

'Mensen vonden hem een malle Pietje'

Van Oma's kelder tot Carré is het verhaal van een worstelende artiest, die ondanks tegenslag na tegenslag, in zichzelf blijft geloven, zich niet aanpast aan de grillen van de muziekwereld en uiteindelijk zijn droom waarmaakt. "Er zijn wel mensen geweest die Danny lange tijd een malle Pietje vonden", vertelt Escha Tanihatu, de vrouw van Danny Vera, Maar zij zag het talent van Danny en is altijd in hem blijven geloven.

(foto: Omroep Zeeland)

Plank voor de kop

Regisseur Pim van den Berge heeft met zijn debuut als documentairemaker een reis van de Zeeuwse zanger door de jaren heen gemaakt, waarbij de kijker aan het einde het gevoel krijgt dat het mogelijk is om op puur doorzettingsvermogen (en een beetje een plank voor de kop) dromen waar te maken. Van den Berge werd begeleid door documentairemaakster Margot Schotel en editor Wouter Crusio.