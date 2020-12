Expat in Zeeland: 'Mijn kerstwens was om de feestdagen met mijn familie te vieren'

Natalia werkt bij Dow in Terneuzen en wil zich ook echt in Nederland settelen. Daarom had ze de hoop dat haar familie dit jaar bij haar op bezoek kon komen voor de feestdagen. "Het is lastig om alle feestdagen alleen door te brengen, ver weg van familie. Normaal gesproken gaan we rond deze tijd altijd naar Roemenië. Daar heb je bergen en sneeuw en is het echt winter. Dat maakt het nog leuker."

Toch een gezellige kerst

Maar Natalia en Melissa proberen er nu alles aan te doen om er toch een gezellige kerst van te maken. De kerstboom is versierd, er liggen cadeautjes onder en er hangen kerstsokken bij de open haard. "We gaan koekjes bakken, kerstliedjes zingen, cadeautjes uitpakken en bordspelletjes spelen", vertelt Natalia.

Natalia Stavila en haar dochter Melissa uit Roemenië vieren dit jaar kerst met z'n tweetjes (foto: Omroep Zeeland)

De 12-jarige Melissa had haar nieuwe kamer graag aan haar opa, oma en tante willen laten zien. Ondanks dat ze het jammer vindt blijft ze wel reëel: "Ik hoop dat ze volgend jaar in de lente of zomer kunnen langskomen, maar er is een kans dat dit niet gebeurt. In deze coronatijd weet ik het echt niet zeker."

Natalia en Melissa videobellen in deze dagen veel met familie. "Je kunt elkaar dan geen knuffels geven of een high five, maar helaas is het niet anders", zegt Melissa. "Ik heb tenminste mijn moeder en bij kerst draait het om het samen zijn. Het wordt dus sowieso leuk, ook met z'n tweetjes", aldus Melissa.