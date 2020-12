Gelukkig hebben we de foto's nog: tien jaar geleden hadden we wel een witte kerst

Een vrolijk kerstfeest, tien jaar lag er sneeuw met kerst (foto: Piet Grim, `s-Heerenhoek)

Voor een witte kerst geldt als norm dat op beide kerstdagen sprake is van een gesloten sneeuwdek van minimaal 1 centimeter. Dat was dus het geval in 2010. Het jaar daarvoor hadden andere delen van Nederland al een witte kerst, maar in Zeeland was de sneeuw toen al verdwenen. Daarvoor was het sinds 1981 geleden dat de provincie wit kleurde tijdens de feestdagen.

Ook dit jaar moeten we het doen zonder sneeuwballen gooien (al was dat misschien toch niet helemaal coronaproof geweest?), sleeën en sneeuwpoppen maken. Gelukkig hebben we de foto's nog van tien jaar geleden!

Bram van Oeveren uit Sint Philipsland maakte destijds deze foto van een buizerd in de sneeuw (foto: Bram van Oeveren)

Er lag een dik pak sneeuw tien jaar geleden zoals op deze foto van Piet Grim uit 's-Heerenhoek is te zien (foto: Piet Grim)

Dit jaar kunnen we niet sleeën in de sneeuw, tien jaar geleden wel, en daar maakte Otto van Eeden deze foto van in Axel (foto: Otto van Eeden)