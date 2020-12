Wat weet jij nog van het Zeeuwse nieuws van afgelopen jaar? Quiz mee met onze Eindejaarsshow!

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als het jaar dat de wereld overvallen werd door corona. Ook Zeeland werd getroffen door het virus. Een aantal sectoren werd bijzonder hard geraakt. Zoals de cultuursector. In de Eindejaarsshow kijken we terug op dit gekke jaar en wordt de Zeeuwse cultuursector in het zonnetje gezet.

De gasten die tegen elkaar spelen, komen uit de cultuursector: Anita Pijpelink, gedeputeerde voor cultuur, Peter Slager, basgitarist en tekstschrijver van BLØF, Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum en Jan Doense, directeur van Film by the Sea, spelen als team tegen Henk Schoute, directeur van productiehuis Zeelandia, Frank van Pamelen, dichter en kleinkunstenaar, Maike Boerdam, musicalster en Bram Mvambanu a.k.a. Rapper Cycz.

Optredens

We blikken in de Eindejaarsshow terug op het nieuws door middel van een luchtige quiz en we worden getrakteerd op een aantal optredens. Rapper Cycz rapt een stukje van zijn debuutsingle Kantelpunt, Maike Boerdam en Peter Slager zingen het nummer Liever niet alleen uit hun muziekvoorstelling Kust en Frank van Pamelen draagt een gedicht voor, dat hij speciaal voor deze avond heeft geschreven.

De opnamen van de Eindejaarsshow zijn gemaakt in de Schouwburg in Middelburg, nét voor de tweede lockdown. Er was dus geen publiek. Een minimaal aantal medewerkers en de gasten bleven op anderhalve meter afstand. De Eindejaarsshow is te zien op eerste én tweede kerstdag om 18.10 en 19.10 uur en wordt herhaald op oudejaarsavond om 23.00 uur. De Eindejaarsshow is ook terug te kijken via onze website op https://www.omroepzeeland.nl/tvgemist