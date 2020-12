Kerk deze kerst leger, maar gevoel blijft hetzelfde

Bisschiop Jan Liesen (foto: Omroep Zeeland)

Ook de aanwezigen merkten ondanks de lege plekken weinig verschil. "Het blijven de mooiste dagen van het jaar", zegt een trouwe kerkganger. Zij is één van de gelukkigen die er deze dagen fysiek bij kan zijn.

De Steven Spielberg van deze kerkdienst

De anderen zitten thuis voor de laptop of achter de computer. Via camera's in de kerk en een internetverbinding, kunnen zij de ochtenddienst volgen. Willy den Boer is vandaag een belangrijke schakel voor de parochianen thuis.

Zij is namelijk de regisseur van de kerkdienst. "Ik ben ervoor gevraagd en vond het heel interessant om te doen." Willy zit in een gewone kerkbank en voor haar staat een kleine monitor met bediening. Via de knoppen kan ze de camera's bedienen, waardoor de registratie thuis ook goed is te volgen.

Als trouwe kerkganger kent ze de dienst, waardoor ze de camera's op tijd kan sturen naar een andere plek. Ook denkt Willy na over wanneer ze welk shot gebruikt. "We hebben prachtig glas in lood in de kerk. Als laatste beeld zoom ik daar naartoe als mooie afsluiter."

Willy achter de monitor (foto: Omroep Zeeland)

Lange tijd waren Zeeuwse kerken huiverig voor de nieuwe ontwikkelingen. Ze dachten lang dat kerken leeg zouden blijven, wanneer de dienst ook thuis is te volgen. Door corona moesten ze snel schakelen en nu blijkt het tegendeel waar. De online-diensten trekken veel meer kijkers dan dat er normaal mensen tijdens een dienst in de kerkbanken zitten.

