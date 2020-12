Een drukke kerst, maar tóch eet deze restauranteigenaar voor het eerst thuis: 'Het voelt dubbel'

Toch voelt het wel echt anders. Want afhalen, is niet hetzelfde als gezellig je restaurant vol. Zo was het voor eigenaren Bart en Jens Hoogstad vooral de afgelopen dagen hectisch. "De voorbereiding was het heftigst. We hadden zo veel bestellingen", vertelt Bart. "Vooral bekenden en vaste gasten, die dragen ons echt een warm hart toe. Dat is een warm gebaar in deze dagen."

Het restaurant moest op den duur zelfs de lijnen sluiten omdat het anders te veel zou worden. Iets wat Hoogstad ook van collega-ondernemers hoorde. "Die hebben ook allemaal een goede kerst gedraaid. Dat is wel positief."

Je kerstdiner als take away

"Het is gewoon een goed restaurant én lokaal natuurlijk", verklaart Michel Pieters uit Terneuzen zijn keuze voor Dockside. Het eten dat hij vandaag ophaalt, eet hij morgen pas op. "Voor vanavond hebben we bij een restaurant in Terneuzen besteld. "We verdelen het een beetje."

Ook Herman van Waterschoot uit Sas van Gent gaat de maaltijd van Dockside pas morgen opeten. "Vanavond mogen we ergens anders eten." Normaal zou hij met Kerstmis in een restaurant zitten. "Ik vind het wel jammer dat dat dit jaar niet kan. Het is toch best een leuke bezigheid."

Mijn broer en ik werken altijd met kerst, altijd andere mensen verwennen. Nu kom ik straks thuis om 17.00 uur en word ik zelf verwend."" Restauranteigenaar Bart Hoogstad

Ook voor de horecabroers blijft het een vreemde situatie. "Dit is heel bijzonder. Kerst thuis met de familie hebben we nog nooit eerder gehad, we zijn geboren in de horeca. Mijn broer en ik werken altijd met kerst, altijd andere mensen verwennen. Nu kom ik straks thuis om 17.00 uur en word ik zelf verwend."

Een dubbel gevoel, zegt Hoogstad. "Liever ben ik hier met mijn gasten om iedereen een leuke avond te bezorgen."