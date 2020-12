KNMI waarschuwt voor storm, vanaf vannacht code geel in Zeeland

Jaap Dorleijn (foto: Omroep Zeeland)

Het zwaartepunt van de storm ligt boven Noord-Holland en de Wadden. Daar is er een grote kans op storm (windkracht 9) en mogelijk krijgen de westelijke Wadden tijdelijk met een zware storm te maken (windkracht 10). Er wordt ook gewaarschuwd voor zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur.

Zware windstoten

Zo'n vaart zal het hier ook weer niet lopen, maar er worden in Zeeland wel zware windstoten verwacht tot 90 kilometer per uur, aan zee mogelijk tot 100 kilometer per uur. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden", meldt het KNMI, met name op dijken, bruggen en keringen is het extra oppassen. Ook gaat het flink regenen, waardoor het zicht slecht is.

De kans is groot dat het tot een officiële storm komt op een van de weerstations van het KNMI. Daarvoor moet minstens een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten worden. Als het daadwerkelijk tot een officiële storm komt, dan is dat de zevende van dit jaar. Of in Zeeland op 'derde kerstdag' voldaan wordt aan die KNMI-definitie van storm moet nog blijken. Het hoogtepunt van de storm wordt morgenochtend verwacht.