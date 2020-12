Alle senioren op de iPad: Hulst in strijd tegen eenzaamheid in coronatijd

"Mensen missen de sociale contacten heel erg", zegt Ellen Verstraten van Stichting Hulst voor Elkaar. Zij stimuleert ouderen om online te gaan. Er zijn leen-iPads en er worden instructies gegeven. Als ouderen er echt niet uitkomen, komen medewerkers thuis om het nog eens uit te leggen.

Een iPad met maar één app

De iPads hebben maar één app, om het zo simpel mogelijk te houden. "Er zijn mensen bij die nog nooit een iPad of laptop in de handen hebben gehad. Dan is het best wel ingewikkeld", zegt Verstraten. "Maar doordat de nood zo hoog is, willen de mensen zo graag meedoen!"

Er zijn veel mensen die sinds half maart niet buiten zijn geweest, de boodschappen online bestellen en de deur niet open durven doen." Ellen Verstraten, Hulst voor Elkaar

De eenzaamheid is groot onder ouderen. "We komen best veel mensen tegen die vanaf half maart niet buiten zijn geweest, die boodschappen online bestellen en die de deur bijna niet open durven doen", vertelt Verstraten. "Er is best veel angst, maar dat heeft wel als consequentie dat je sociale contacten helemaal wegvallen."

Voor corona al veel eenzaamheid

Voor de coronapandemie was er al veel eenzaamheid onder ouderen in Zeeland. De maatregelen om contacten te beperken hebben dat versterkt.

Samen online fitnessen. Maartje Dankaart van Hulst voor elkaar geeft beweeglessen. (foto: Omroep Zeeland)

Maartje Dankaart geeft het wekelijkse beweeguurtje. Voor de camera doet zij de gymnastiekoefeningen voor. Op het scherm doen twaalf ouderen achter hun iPad mee.

'Veel mensen digibeet'

De les begint met met technische problemen. Bij de ene staat de camera uit, de ander heeft geen geluid en weet niet hoe dat op te lossen. "Veel mensen zijn zo digibeet, die hebben geen idee", vertelt Maartje Dankaart. "Je moet heel vaak zeggen: 'Je moet op dat knopje drukken', of: 'Het is dat knopje dat op een toffee lijkt'. Op die manier help je ze er wel doorheen."

Het is supergezellig, iedereen lacht met elkaar, iedereen vindt het leuk." Maartje Dankaart, Hulst voor Elkaar

Nu, na zo'n zes beweeglessen via de computer, zijn er steeds minder vaak technische probleempjes. Dankaart: "Het is supergezellig, iedereen lacht met elkaar, iedereen vindt het leuk, dus dat is echt superfijn." Na afloop van de les wordt er samen koffie gedronken en gekletst, online via het scherm.

'Ik heb het echt gemist'

De ouderen zijn blij met deze digitale ontmoetingen. "Het is wel gek, ik kijk tegen al die kleine schermpjes aan", zegt één van hen, "Maar we hebben een heel gezellige groep. Ik heb het echt gemist."