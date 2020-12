Zorgen over combinatie kerst én corona zorgt voor drukte bij teststraten

"Het wordt een quarantaine-kerst", verzucht een bezoeker van de teststraat die door de wattenstaaf in de neus nog steeds de tranen in de ogen heeft. Daar had hij vorige keer toen hij werd getest ook al last van. "Maar omdat het de tweede keer was, wist ik nu wel wat ik kon verwachten."

Niet op gerekend

De man had er naar eigen zeggen eigenlijk niet op gerekend vandaag een test te laten doen. "Ik heb gistermiddag een familielid naar huis gestuurd omdat ik ineens begon te snotteren. Hij valt in een risicogroep, dus ik maak me meer zorgen om hem dan om mezelf én ik hoop dat de uitslag snel binnen is."

Weer een ander maakt zich zorgen om het eten. "We moeten nu ineens zelf gaan koken, dus het is nog maar afwachten of het lekker wordt, hahaha!" Met drie mensen van één gezin zitten ze in de auto om allemaal tegelijk te worden getest. "Iemand bij ons thuis is al positief getest, dus wij willen zeker weten of wij het wel of niet hebben."

Het was een komen en gaan van mensen in de teststraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Voor de medewerkers van de GGD zien de feestdagen er ook heel anders uit. Ilona Schinkelshoek was eerste kerstdag vrij en vierde het in kleine kring. "Als je me vorig jaar had verteld dat dat virus wat toen in China was, hier ook naartoe zou komen en dat we met de kerst zouden moeten werken, had ik me dat niet kunnen voorstellen."

Ook tijdens de feestdagen

Volgens Schinkelshoek zijn de medewerkers in de teststraat blij dat ze mensen kunnen helpen, ook tijdens de feestdagen. Iedereen die aanwezig is, wordt als extra bedankje getrakteerd op een lekkere kerstlunch.