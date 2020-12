'Zelfs' de supermarkt in 's-Gravenpolder was open vandaag

Met kerst op vrijdag en zaterdag en de zondag als standaard sluitingsdag erachteraan, zouden de dagen voor en na kerst erg druk kunnen worden. "Vanuit veiligheidsoverwegingen voor onze klanten en medewerkers is het fijner als mensen op meer gespreide tijden boodschappen kunnen doen", zegt Van Mourik. Op tweede kerstdag is het merendeel van de supermarkten in Zeeland open. In heel Nederland gaat het om 90 procent.

Dat er vraag naar is, werd vanochtend al voor het openen van de winkel duidelijk. "We zouden eigenlijk om 11.00 uur opengaan, maar om 10.00 uur stonden er al klanten voor de deur. Toen hebben we besloten eerder open te gaan."

Het is geen eerste kerstdag. Tweede kerstdag is natuurlijk niet echt een christelijke feestdag... Het is een beetje een tussendag." Klant van de supermarkt

Ook rond het middaguur is er genoeg aanloop. "Even een ontbijtje scoren, ik ben net wakker", zegt Lennart Dekker uit 's-Gravenpolder. "Ik kwam er maar net achter dat de supermarkt vandaag open was." Voor dorpsgenoot Dick Wisse had de supermarkt niet per se open moeten zijn. "Het kan toch ook wel een keertje dicht zijn? Als het met de kerst ook al open moet..."

Toch staat hij met zijn mandje bij de vleesafdeling. "We hadden nog even wat nodig. Hij grinnikt: "Als het dan toch open is..."

Geen problemen mee

Marite Heiboer uit Kruiningen vindt het wel makkelijk. "Bij ons zijn de winkels dicht." Ze was verbaasd dat de winkel open was, maar begrijpt het wel: "Het is geen eerste kerstdag. Tweede kerstdag is natuurlijk niet echt een christelijke feestdag... Het is een beetje een tussendag."

Zo ziet Van Mourik het ook. "Op het dorp is vandaag geen kerkdienst, dus dat gaf geen problemen. En we hebben eerst aan medewerkers gevraagd wat ze ervan vonden. Die hadden er ook geen problemen mee."